Doğu Yine Dondu: Termometre -22.2’yi Gösterdi

Meteoroloji verileriyle soğuk dalgası etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizde 17-18 Aralık 2025 tarihleri 18.00 ile 06.00 saatleri arasında yaşanan en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini paylaştı. Doğu illerinde ölçülen yoğun soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Buna göre; ülkemizde 7-18 Aralık 2025 tarihleri saat 18.00- ile 06.00 aralığında termometreler şu değerleri gösterdi:

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Çanakyayla Köyü: -22.2

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Yayladüzü Beldesi: -19.7

Ardahan’ın Göle ilçesi: -18.9

Kars’ın Selim ilçesi: -17

Kars Harakani Havalimanı: -16.4

Van’ın Gevaş ilçesi Aydınocak Köyü: -16.1

Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi: -15.9

Erzurum’un Tekman ilçesi: -14.8

Türk meteoroloji kayıtlarına göre, aynı tarih ve saat diliminde ölçülen en yüksek sıcaklık ise Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu açıkları Şamandıra bölgesinde 17 derece olarak kayıtlara geçti.

METEOROLOJİ ÜLKEMİZDE 17-18 ARALIK 2025 TARİHLERİNDE, 18.00-İLE 06.00 SAATLERİ ARASINDA YAŞANAN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERLERİNİ PAYLAŞTI. DOĞU’DA TERMOMETRELER-22’Yİ GEÇTİ, BATIDA İSE 17 DERECE OLDU.