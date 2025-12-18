DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Doğu Yine Dondu: Termometre -22.2’yi Gösterdi

Meteoroloji 17-18 Aralık 2025 18.00-06.00 arasındaki sıcaklıkları açıkladı; Doğu’da -22.2, Silifke açıklarında 17°C ölçüldü.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:48
Doğu Yine Dondu: Termometre -22.2’yi Gösterdi

Doğu Yine Dondu: Termometre -22.2’yi Gösterdi

Meteoroloji verileriyle soğuk dalgası etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizde 17-18 Aralık 2025 tarihleri 18.00 ile 06.00 saatleri arasında yaşanan en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini paylaştı. Doğu illerinde ölçülen yoğun soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Buna göre; ülkemizde 7-18 Aralık 2025 tarihleri saat 18.00- ile 06.00 aralığında termometreler şu değerleri gösterdi:

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Çanakyayla Köyü: -22.2

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Yayladüzü Beldesi: -19.7

Ardahan’ın Göle ilçesi: -18.9

Kars’ın Selim ilçesi: -17

Kars Harakani Havalimanı: -16.4

Van’ın Gevaş ilçesi Aydınocak Köyü: -16.1

Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi: -15.9

Erzurum’un Tekman ilçesi: -14.8

Türk meteoroloji kayıtlarına göre, aynı tarih ve saat diliminde ölçülen en yüksek sıcaklık ise Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu açıkları Şamandıra bölgesinde 17 derece olarak kayıtlara geçti.

METEOROLOJİ ÜLKEMİZDE 17-18 ARALIK 2025 TARİHLERİNDE, 18.00-İLE 06.00 SAATLERİ ARASINDA YAŞANAN EN...

METEOROLOJİ ÜLKEMİZDE 17-18 ARALIK 2025 TARİHLERİNDE, 18.00-İLE 06.00 SAATLERİ ARASINDA YAŞANAN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERLERİNİ PAYLAŞTI. DOĞU’DA TERMOMETRELER-22’Yİ GEÇTİ, BATIDA İSE 17 DERECE OLDU.

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
2
Eğirdir'de 2025: Bağımlılıkla Mücadele ve İntiharı Önlemede Kurumlar Güç Birliği
3
Peskov yalanladı: Türkiye'nin S-400'leri iade edeceği iddiası
4
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi
5
Iğdır'da 23 Yıl Hapisle Aranan S.G. Polis Operasyonuyla Yakalandı
6
Başçayır Ortaokulu'ndan 8.sınıflara Lise Tanıtım Gezisi
7
Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler