Dünya Liseler Şampiyonası'nda Madalya Kazanan Vanlı Sporcular Coşkuyla Karşılandı

Dünya Liseler Şampiyonası'ndan Madalya İle Dönen Vanlı Sporcular

Dünya Liseler Şampiyonası'ndan madalya ile dönen Vanlı sporcular, kentte çiçeklerle karşılandı. Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Şampiyonası'na katılan milli sporculardan 15 yaşındaki atlet Ayten Yobaş 1500 ve 800 metrede gümüş, 14 yaşındaki boksör Esmanur Kahraman ise 51 kiloda bronz madalya kazandı.

Ferit Melen Havalimanı'nda Coşkulu Karşılama

Madalyalarla Van'a dönen sporcular için Ferit Melen Havalimanı'nda bir karşılama programı düzenlendi. İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir, antrenör, sporcular ve aileleri tarafından çiçek ve alkışlarla karşılanan sporcular büyük mutluluk yaşadı.

Şehrin Altyapısı ve Gelecek Hedefler

Özdemir yaptığı açıklamada, şehrin altyapısından yetişen sporcuların büyük bir başarıya imza attığını ve akranlarına da örnek oluşturduğunu vurguladı. “Bugün bizim onur günümüz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden iki sporcumuz da madalyalarla yurda döndü. Bu bizi gururlandırdı çünkü ilimizin altyapı sporcuları. Kazandıkları başarılar Türk sporu, atletizm ve boks adına güzel başarılardır” dedi.

Peki, Van'ın spor alanındaki potansiyeli nedir? Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen, “Hedeflerimiz büyük. Olimpiyatları hedefleyen sporcularımız var. Bunu başarabilecek altyapıya sahibiz. Bu altyapının mimarları ise kıymetli antrenörlerimizdir.” ifadelerini kullandı.

Sporcuların Duyguları ve Gelecek Hedefleri

Milli atlet Ayten Yobaş, şampiyonluğu kıl payı kaçırmanın hüznünü yaşadığını belirterek, “Hedefim dünya şampiyonu olmaktı. Ülkemi ve şehrimi yurt dışında temsil ettiğim için çok gururluyum. Madalya ile yurduma geri döndüğüm için mutluyum.” dedi.

Milli boksör Esmanur Kahraman ise dünya üçüncüsü olduğu için keyifli olduğunu ve gelecekte daha iyi dereceler elde etmek için çalışmalara devam edeceğini ifade etti.

Başarıların Arkasında Antrenörlerin Rolü

Boks Milli Takım Antrenörü Ayhan Öz, Van'da elde edilen başarıların önemli olduğunu belirterek, “Hem ulusal hem de uluslararası alanda çok büyük başarılarımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz olimpiyatlara sporcu göndermek.” dedi.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Münir Akkoyun ise, “Sporcularımız çok genç. İnşallah gelecek yıllarda daha büyük başarılar elde edeceğiz.” diyerek gençlerin potansiyeline dikkat çekti.

Dünya Liseler Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Vanlı sporcular, kentte çiçeklerle karşılandı. İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir, milli boksör Esmanur Kahraman'I karşıladı.

Dünya Liseler Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Vanlı sporcular, kentte çiçeklerle karşılandı. İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir, milli boksör Esmanur Kahraman'I karşıladı.