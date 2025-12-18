Duran: Dezenformasyon Hakikate Karşı Bir Tehdit — Türk Devletleri Forumu

İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyon hakikate karşı bir tehdittir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumunun açılış konuşmasında dezenformasyonun boyutlarını ve tehlikesini çarpıcı biçimde anlattı. Forum, Türk dünyasından medya ve iletişim profesyonellerini bir araya getirdi.

Foruma ilişkin mesajlar ve tarihsel vurgular

Konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Duran, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü"nü kutladı ve ortak alfabe ile yayımlanan "Türk Dünyası Vizyon Belgesi"nin önemine değindi. Duran, forumun dezenformasyonla mücadelede yeni iş birliği kapıları açacağını ve iletişim cephesinde safların sıklaştırılacağını belirtti.

Duran, Türk Devletleri Teşkilatının belirsizlik ve çatışmaların yoğun olduğu dönemde kardeşlik bağından güç alarak kurumsallaşma yürüttüğünü, teşkilatın 16 yıldır "dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla pek çok alanda ortak çalışmalar yaptığını hatırlattı.

Dezenformasyonun stratejik tehdit boyutu

Duran, dezenformasyonun sadece yanlış bilgi olmadığını; devletlerin kabiliyet ve kapasitesine zarar verebilen, varoluşsal bir tehdit olduğunu vurguladı. "Dezenformasyon çerçevesindeki tehdit aslında hakikate karşı bir tehdittir ve giderek de uluslararası bir enstrümana dönüşmüştür" sözleriyle bu tehdidin milli güvenlik, toplumsal istikrar ve uluslararası itibarı doğrudan ilgilendiren stratejik bir alan haline geldiğini ifade etti.

Duran, çağımızda savaşların artık yalnızca askeri yöntemlerle yürütülmediğini; hedef bölge veya halkların zihinsel, toplumsal ve kurumsal direncinin aşındırılmasının iletişim alanında başladığını, bunun hibrit tehditlere işaret ettiğini belirtti.

Ortak mücadele çağrısı ve örnek vakalar

Duran, istikrarsızlaştırmaya karşı en önemli adımın ortak mücadele olduğunu vurguladı. Kasıtlı, hedefli ve koordineli dezenformasyon kampanyalarının artık sıradan vaka haline geldiğini, Türk dünyasına yönelik bazı dezenformasyon girişimlerinin eş zamanlı veya ülke özelinde farklı stratejilerle yürütüldüğünü söyledi. Enerji, savunma, ulaşım ve ticaret koridorları gibi stratejik projelere yönelik propaganda ve dezenformasyon uygulamalarına dikkat çekti.

Karabağ Savaşı sırasında üretilen dezenformasyonlara dair örnekler veren Duran, Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’ni gölgelemeye yönelik yalan içeriklere karşı karşılıklı destek sağlandığını aktardı. Bir videonun kasıtlı kesilerek farklı bir anlama dönüştürülmesine ilişkin örneği paylaşarak, manipülasyonun ne denli yaygınlaştığını gösterdi.

Yapay zeka ve yeni riskler

Duran, yapay zekâ ile üretilen kurgusal içeriklerin gerçekmişçesine sunulabildiğine dikkat çekti: "Kurgular yapay zekâlarla bambaşka bir şekilde gerçekmişçesine ortaya çıkarılabiliyor." Bu ortamda iletişimin yeni dinamiklerinin ciddi riskler getirdiğini söyleyerek, ortak stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Somut adımlar: Ortak mekanizmalar ve kapasite paylaşımı

Dezenformasyonla mücadelede Türkiye’nin attığı adımları anlatan Duran, 2022’de kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz aracılığıyla yalan haberleri, yanlış bilgileri ve kurgusal içerikleri ifşa ettiklerini ifade etti. Kurumlar arası koordinasyon, erken uyarı mekanizmaları, hızlı bilgilendirme ve medya okuryazarlığı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca e-devlet Dezenformasyon Bildirim Servisi üzerinden kurulan iletişim ağının önemine değindi ve "bugüne kadar 2 bin 500’e yakın dezenformasyonu gözler önüne serdik" dedi.

Duran, TRT Avaz’ın "bizi bize anlatma misyonuyla" Türk dünyasının ortak sesi olarak önemli bir görev üstlendiğini; Anadolu Ajansı ve TRT’nin uluslararası anlatıyı inşa etme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Medya okuryazarlığı, dijital tehditlere karşı gençlerin bilinçlendirilmesi, siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi ve yapay zekâ destekli manipülasyonlara karşı algoritmik izleme araçlarının geliştirilmesi gibi alanlarda kritik adımlar atıldığını söyledi.

Birlikte hareket etme çağrısı

Duran, ülkeler arası veri paylaşımı, tecrübe aktarımı, ortak teyit mekanizmaları ve hızlı reaksiyon kapasitesinin Türk dünyasının bilgi alanındaki savunma şemsiyesini oluşturacağını vurguladı. "Ülkelerimizi, teşkilatımızı, birliğimizi ve kardeşliğimizi dezenformasyon kampanyalarına karşı korumak durumundayız" diyerek uluslararası ölçekte kurumsallaşma gereğine dikkat çekti.

Konuşmasını, foruma katılan ve katkı sunanlara teşekkür ederek tamamlayan Duran, forumun dezenformasyonla ortak mücadele iradesini pekiştirdiğini belirtti.

