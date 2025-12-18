Düzce'de Başkan Özlü, Konaklı Köyü Kadın Kooperatifini Ziyaret Etti

Başkan Özlü, girişimci kadınların üretim tesisinde incelemelerde bulundu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehirde ilk olma özelliği taşıyan Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üretim tesisini gezdi. Ziyarette kooperatifin yerli ve doğal hammaddelerden katma değerli ürün geliştirdiği vurgulandı.

Konaklı ve Develibesni Köylerinde yaşayan 11 kadın tarafından kurulan kooperatifin, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldıkları teknik destekle tarımsal üretim gerçekleştirdiği belirtildi. Başkan Özlü, girişimci kadınların sürdürülebilir tarım teknikleriyle hem ekonomiye katkı sağladıklarını hem de doğal ürünlere erişimi kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Tesisin üretim yelpazesinde aronya, kurutulmuş meyve-sebze, kahvaltılık ürünler, lavanta ve glutensiz un gibi özel ürünlerin bulunduğu aktarıldı. Ziyarette Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun da hazır bulundu.

Özlü, Düzce'nin verimli topraklarının katma değerli ürünlerin yetiştirilmesi için uygun olduğunu belirterek, Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde emek veren girişimci kadınları tebrik etti ve desteklerinin süreceğini söyledi. Kooperatifin şehirdeki eko turizm çalışmalarına da katkı sağladığına dikkat çekildi.

