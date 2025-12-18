Düzce Üniversitesi’nde 'Mevlana’yı Anlamanın Temelleri' Konferansı

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi iş birliğinde düzenlenen “Mevlana’yı Anlamanın Temelleri” adlı program, İstiklal Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlik programı

Program, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel şefliğinde seslendirilen seçkin Türk tasavvuf müziği eserleri ve ney konseriyle başladı. Türk Tasavvuf Müziği konseri, katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Konferans ve içeriği

Programın ikinci bölümünde Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından verilen “Mevlana’yı Anlamanın Temelleri” konulu konferans yer aldı. Prof. Dr. Genç, konferansında Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin doğumu, çocukluğu, eğitim hayatı, Suriye ve Anadolu’nun çeşitli şehirlerine yaptığı göçler ile Konya’ya yolculuğu üzerinde durdu.

Genç, Mevlana’nın Şems-i Tebrizi ile tanışmasının hayatının dönüm noktası olduğunu vurguladı; bu karşılaşmanın ardından Mevlana’nın şiirler yazmaya başladığını, Şems olmadığı takdirde Mevlana’nın sadece bir müderris olarak kalacağını belirtti. Konferansta ayrıca Mesnevi, Mesnevilik, mevlevihaneler ve Mevlana’nın eserlerinde öne çıkan aşk, akıl ve irade anlayışı gibi konular detaylı şekilde ele alındı.

Prof. Dr. İlhan Genç, Mevlana’nın ailesinin Moğol zulmünden kaçarak Anadolu’ya göç ettiğini, Mevlana’nın çocuk yaşta yollarda insanların savrulduğunu ve telef olduğunu gördüğünü; bunun, onun insan merkezli ve herkesi kucaklayan fikir anlayışının oluşmasında etkili olduğunu aktardı. Genç, ayrıca Mevlana’ya Mesnevi’yi yazdıranın Hüsamettin Çelebi olduğunu ifade ederek şiirin söylem gücünün, semanın görselliğinin ve mevlevihanelerin ruhlara olan etkisini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, Mevlana’nın düşüncelerinin ve eserlerinin günümüze kadar uzanan etkisini vurgulayarak sona erdi.

