Ebrar Sitesi’nin Yeni Adı: Anka Toplu Konutları

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yıkılan Ebrar Sitesi’nin yerine inşa edilen 785 bağımsız bölüm "Anka Toplu Konutları" adıyla teslim edilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:28
Kahramanmaraş'ta yeniden imar tamamlandı, teslimatlar sürüyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve can kayıplarının yaşandığı bölgedeki Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda yürütülen yeniden imar çalışmaları tamamlandı. Bölgedeki konut ve ticari üniteler, Anka Toplu Konutları adıyla kullanıma açılıyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki Ebrar Sitesi’nin yıkılması sonucu yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetmişti. Yeniden inşa edilen alanda toplam 678 konut ve 107 ticari bölüm olmak üzere 785 bağımsız bölüm yapıldı. Konutların büyük bölümünde teslim süreci başlarken, ticari bölümlerdeki tamamlanan iş yerlerinde faaliyete geçişler sürüyor.

Projede yeni yapıların modern ve düşük katlı olarak planlandığı, konutların yanı sıra bölge sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek ticari ünitelerin de yer aldığı belirtildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatları doğrultusunda bölgedeki deprem konutlarının adı resmen Anka Toplu Konutları olarak belirlendi.

Depremzede Emre Dokumacı isim değişikliğiyle ilgili, "İsim olarak değişti ve artık buralar yeni bir içeriğe karıştı. Ebrar Sitesi olarak biliniyordu artık yeni ismi Anka oldu. Gayet memnunuz yönetimden emeklerine sağlık" dedi. Bir diğer sakin Ramazan Bozdağ ise, "Burada yaşayanlar bu ismi ve bu bölgeyi unutmaz. Anka Toplu Konutları adı ismi çok güzel iyi düşünülmüş" ifadelerini kullandı.

Yerel halkın günlük yaşamına dönmesi için planlanan bu proje, bölgedeki yeniden yapılanmanın simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

