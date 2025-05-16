Edirne'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Edirne'de Beton Mikseri Devrildi
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, 22 ACH 045 plakalı beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, Sinanköy girişinde meydana geldi. Sürücü A.E., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla bir buğday tarlasına devrildi.
Olay Yerine Jandarma ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.