DOLAR
38,8 -0,15%
EURO
43,46 0,2%
ALTIN
4.003,83 0,6%
BITCOIN
4.022.867,77 -0,23%

Edirne'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü A.E. yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 10:35
Edirne'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Edirne'de Beton Mikseri Devrildi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, 22 ACH 045 plakalı beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, Sinanköy girişinde meydana geldi. Sürücü A.E., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla bir buğday tarlasına devrildi.

Olay Yerine Jandarma ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye...

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!
2
Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vuruldu
3
Siber suçlarla mücadele sürüyor: Sibergöz operasyonları kapsamında 1097 şüpheli yakalandı
4
Manisa'da Engelli Gençler Bir Günlük Askerlik Deneyimi Yaşadı
5
Putin'den KazanForum'a Destek: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu
6
Kastamonu'da 8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği Gerçekleştirildi
7
Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?