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Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililerden gelen açıklamalarda olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 00:34
Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde 5,2 Büyüklüğünde Sarsıntı

Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada sarsıntının merkez üssü olarak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi gösterildi. Depremin derinliği ise 8,65 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin Hissedildiği Yerler

Bu sarsıntı, İzmir başta olmak üzere birçok bölgede de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını belirtti. Vali Toraman, "Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Valisi'nden Açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda depremin Balıkesir ilinde de hissedildiğini vurguladı ve "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları devam etmekte, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun" dedi.

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