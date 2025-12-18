DOLAR
Eğirdir'de 2025: Bağımlılıkla Mücadele ve İntiharı Önlemede Kurumlar Güç Birliği

Eğirdir'de 2025 İlçe Koordinasyon Kurulu toplantılarında kurumlar bağımlılıkla mücadele ve intiharı önleme çalışmalarını değerlendirdi, koordinasyon güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:05
Eğirdir'de 2025: Bağımlılıkla Mücadele ve İntiharı Önlemede Kurumlar Güç Birliği

Eğirdir'de 2025 Koordinasyon Toplantıları Yapıldı

2025 Yılı Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı ile 2025 Yılı İntiharı Önleme İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Eğirdir Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantılar, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında yapıldı.

Gündemdeki Öncelikler ve Değerlendirmeler

Toplantılarda ilçede yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Madde, tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığı ile mücadelede mevcut faaliyetler gözden geçirilirken, önleyici ve koruyucu çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik öneriler ele alındı.

Ayrıca gençlerin ruh sağlığının korunması, psikolojik dayanıklılıklarının güçlendirilmesi ve intihar riskinin azaltılmasına yönelik yürütülen uygulamalar toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.

Kurumsal İş Birliği ve Yeni Planlamalar

İlgili kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği farkındalık, eğitim ve önleme faaliyetleri değerlendirildi ve yeni dönem planlamaları üzerinde duruldu. Katılımcı temsilciler sahada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.

Toplantıda, daha etkili ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik alınan kararlar ile oturumlar sona erdi.

