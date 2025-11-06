Elazığ'da kayıp 11 yaşındaki otizmli çocuk: Vali Numan Hatipoğlu arama bölgesinde

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen için arama çalışmalarının sürdüğü bölgede ekiplerden bilgi aldı.

Olayın detayları

Olay, dün merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen dün öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı. Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen’i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK ve UMKE ekibi sevk edildi. Daha öncede birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. İz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda özellikle sulama kanalının olduğu bölgede aramalar yoğunlaştırıldı.

Vali ve emniyet yetkilileri incelemede

Vali Numan Hatipoğlu ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, ekiplerin arama yaptığı bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Hatipoğlu, çocuğu gören vatandaşların ihbarda bulunması ile daha kısa sürede bulunabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Dün akşamdan itibaren hem emniyet hem de AFAD ekiplerimiz burada tüm olasılıkları inceleyerek araştırmaya devam ediyorlar. Çocuğumuza sağlıklı bir şekilde ulaşmanın arzusundayız. Ekiplerimiz bu anlamda gece boyunca çalışmaya devam edecekler. İnşallah kendisine sağlıklı bir şekilde ulaşmayı temenni ediyoruz. Civarda gören vatandaşlarımız bizlere bilgi verirlerse daha çabuk bulabiliriz. İnşallah sağlıkla ulaşırız. Ailesine ve ilimize geçmiş olsun"

ELAZIĞ VALİSİ NUMAN HATİPOĞLU, KAYBOLAN 11 YAŞINDAKİ OTİZMLİ ÇOCUĞUN ARANDIĞI ALANA GİDEREK ÇALIŞMA YAPAN PERSONELLERDEN BİLGİ ALDI. VALİ HATİPOĞLU, 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU GÖREN VATANDAŞLARIN HEMEN İHBARDA BULUNMASINI TALEP ETTİ