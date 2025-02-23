Elon Musk'ın Kanada Vatandaşlığı İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Elon Musk'ın Canada'daki vatandaşlığının iptali için imza kampanyası, binlerce kişi tarafından destekleniyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:56
Elon Musk'ın Kanada Vatandaşlığı İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Elon Musk'a Yönelik İmza Kampanyası

Kanada’da, Elon Musk’ın vatandaşlığının iptali için bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanya, Musk'ın "ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle açıldı. Yazar Qualia Reed tarafından başlatılan bu girişim, Yeni Demokratik Parti (NDP) Milletvekili Charlie Angus tarafından destekleniyor.

Kampanya Detayları

İmza kampanyasına katılan binlerce Kanadalı, Musk'ın çifte vatandaşlığının iptal edilmesini talep eden bir dilekçe imzaladı. Dilekçede, Başbakan Justin Trudeau’ya çağrıda bulunularak, Musk'ın annesi aracılığıyla sahip olduğu Kanada vatandaşlığının kaldırılması istendi.

İddialar ve Gerekçeler

Dilekçede, Musk'ın "servetini ve gücünü Kanada seçimlerini etkilemek için kullandığı" ve "Kanada'nın egemenliğini silmeye çalışan yabancı bir hükümetin üyesi olduğu" gibi ciddi iddialar yer alıyor. Bu bağlamda, dünya çapında tanınan iş insanının Kanada üzerindeki etkisinin sorgulandığı ifade ediliyor.

İmza Sayısı ve İlerleme

Şu ana kadar 50 bini aşkın kişinin imzaladığı dilekçe, 20 Haziran tarihinde Avam Kamarası’na sunulacak. Kanadalı vatandaşların bu konudaki tepkisi ise dikkat çekici bir şekilde artış gösteriyor.

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