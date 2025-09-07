Emine Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik: 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi

Emine Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki başarı vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki başarısını sosyal medyadan kutladı.

Emine Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Teşekkürler A Milli Kadın Voleybol Takımımız. Finaldeki üstün performansınızla 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandırdınız. Emeği geçen tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum."

Paylaşımında ayrıca Türk bayrağı ve alkış emojisi kullanan Erdoğan, milli takımın uluslararası arenadaki başarısını ve oyuncuların emeğini öne çıkardı.

Milli takımın elde ettiği dünya ikinciliği, Türk voleybolu için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilirken, Emine Erdoğan'ın tebrik mesajı da geniş yankı buldu.