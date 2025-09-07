DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Emine Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik: 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi

Emine Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncısı olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı üstün performansları için tebrik etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 18:50
Emine Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik: 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi

Emine Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki başarı vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki başarısını sosyal medyadan kutladı.

Emine Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Teşekkürler A Milli Kadın Voleybol Takımımız. Finaldeki üstün performansınızla 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandırdınız. Emeği geçen tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum."

Paylaşımında ayrıca Türk bayrağı ve alkış emojisi kullanan Erdoğan, milli takımın uluslararası arenadaki başarısını ve oyuncuların emeğini öne çıkardı.

Milli takımın elde ettiği dünya ikinciliği, Türk voleybolu için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilirken, Emine Erdoğan'ın tebrik mesajı da geniş yankı buldu.

İLGİLİ HABERLER

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kiev'e En Büyük Hava Saldırısı: Rusya İlk Kez Hükümet Binasını Vurdu
2
Ürdün ve BAE Liderleri İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Planlarını Reddetti
3
Bakan Göktaş'tan Manisa'da 48 Yıllık Bulut Çiftine Ziyaret
4
Bursa'da Gazze'ye Destek: Küresel Sumud Filosu'na Çağrı
5
Brüksel'de On Binler Filistin İçin Yürüdü: 'İsrail'e Kırmızı Çizgi ve Yaptırım' Talebi
6
Vedat Işıkhan Kastamonu'da: 'Küllerimizden Yeniden Doğduk' — STK ve İş İnsanlarıyla İstişare
7
Jefrey Herlings, MXGP Of Türkiye'yi Afyonkarahisar'da Kazandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı