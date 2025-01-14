Emine Erdoğan'dan Aile Yılı Kutlaması: 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum'

Emine Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda güçlü aileların toplum için önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:33
Emine Erdoğan'dan Aile Yılı Kutlaması: 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum'

Emine Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yaptığı açıklamada, "Güçlü aile, güçlü toplum" mesajıyla Aile Yılı'nın hepimize kutlu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi''nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'na ilişkin bir video klip paylaştı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitler ve katılımcıların programdaki anlarına yer verildi.

Emine Erdoğan, paylaştığı videonun altında şu ifadeleri kullandı: "Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ilan edilen Aile Yılı, hepimize kutlu olsun. Ailelerimizle güçlenen bir gelecek dileğiyle." Bu mesaj, ailelerin toplumsal yapının güçlenmesindeki rolüne dikkat çekiyor.

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