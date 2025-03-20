Endonezya'da Askeri Yetkililere Sivil Görev İzni: Yasa Teklifi Onaylandı

Yasa Teklifi Meclisten Geçti

Endonezya'da askeri yetkililere daha fazla sivil görev verilmesini öngören yasa teklifi, mecliste oy birliğiyle onaylandı. Meclis Başkanı Puan Maharani, parlamentoda düzenlenen oturumda yasanın demokrasi ve insan hakları ilkelerine uygun olduğunu bildirdi. Oylamada yasa teklifi tüm partilerin oylarıyla kabul edildi ve bu sayede ülkede aktif askeri yetkililerin sivil görev kapsamı genişletildi.

Yeni Görev Alanları

Daha önce savunma bakanlığı ve istihbarat teşkilatı gibi kuruluşlarda görev alabilen askeri yetkililere yönelik iş pozisyonları artırıldı. Yasa değişikliği ile birlikte, aktif askerler başsavcılıklar, devlet sekreterliği, terörle mücadele ve narkotik teşkilatlarında görev alabilecek. Ayrıca, bazı askeri rütbeler için emeklilik yaşı yükseltilerek kıdemli subayların aktif görevde kalma süreleri uzatılacak.

Ordunun Adaptasyonu Üzerine Yorumlar

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, yasa değişikliğine dair yaptığı açıklamada ordunun jeopolitik değişimlere adaptasyonunun zorunlu olduğunu vurguladı. Sjamsoeddin, "Jeopolitik değişimler ve küresel teknoloji, ordunun geleneksel ve geleneksel olmayan çatışmalara karşı dönüşmesini gerektiriyor" dedi. Ayrıca, ulusal egemenliğin korunmasında Endonezyalıların hayal kırıklığına uğratılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ekledi.

Eleştiriler ve Uyarılar

Sivil toplum grupları, bu yasal değişikliğin dünyanın en büyük üçüncü demokrasisinde sivil mesleklerde askeri hakimiyetin artmasına yol açabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) araştırmacısı Andreas Harsono, "Prabowo, Endonezya ordusunun sivil işlerdeki rolünü geri kazandırmaya kararlı" ifadelerini kullandı. Kamuoyu araştırma şirketi Indikator analisti Kennedy Muslim, militarizasyon eğilimlerinin uzun bir süredir gözlemlendiğini ve sivil toplumun bu durumdan endişe duymakta haklı olduğunu açıkladı.

Ekim 2024'te devlet başkanlığı görevini üstlenecek olan Prabowo Subianto, silahlı kuvvetlerin rolünü sivil alanlara genişletme konusunda eleştirilerin hedefi oldu. Daha önce orduda general olan Prabowo, 1967-1998 yılları arasında devlet başkanlığı yapan asker ve siyasetçi Muhammed Suharto'nun damadıdır.