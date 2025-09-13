Erdoğan: Ana Muhalefet Sokakları Terörize Ederek Yolsuzluğu Örtemez

Erdoğan, ana muhalefeti halkı kamplara bölmek, polise saldırmak ve sokakları terörize ederek yolsuzluklarını gizlemeye çalışmakla suçladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:45
Erdoğan: Ana Muhalefet Sokakları Terörize Ederek Yolsuzluğu Örtemez

Erdoğan: Ana Muhalefet Sokakları Terörize Ederek Yolsuzluğu Örtemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tutumunu eleştirerek toplumda kutuplaşma ve güvenlik sorunları yarattığını belirtti.

Erdoğan, muhalefetin stratejisini şu sözlerle değerlendirdi:

"(Ana muhalefet) İnsanımızı kamplara bölüp polisimize saldırarak sokaklarımızı terörize ederek yolsuzluklarını örtebileceklerini zannediyorlar."

Erdoğan, bu tür yöntemlerin toplumsal barışı zedelediğini ve suçlamaların gerçekleri örtmeye yetmeyeceğini vurguladı.

Açıklama, siyasi atmosferin gerildiği bir dönemde geldi ve tartışmaları yeniden alevlendirecek nitelikte.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Büyükataman Eskişehir'de: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve 1 Ekim Dönemi
2
Güler Amasya'da: Kişi Başına Gelir 2002'de 6 Bin Dolardan 2025'te 17 Bin Dolara Yükseldi
3
Amasya'da devrilen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı
4
Erdoğan: Muhalefet '3K' Girdabında — Manavgat Soruşturması ve Uyarılar
5
TÜRGEV TEKNOFEST 2025'te: Gençlerin Kodlama, İHA ve Yapay Zeka Projeleri Sergilenecek
6
AA, Suriye'de Alıkonulan ABD'li Gazeteci Tice'ın Tutulduğu Yeri Görüntüledi
7
Kayseri Talas'ta Apartman Görevlisini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye