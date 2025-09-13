Erdoğan: Ana Muhalefet Sokakları Terörize Ederek Yolsuzluğu Örtemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tutumunu eleştirerek toplumda kutuplaşma ve güvenlik sorunları yarattığını belirtti.
Erdoğan, muhalefetin stratejisini şu sözlerle değerlendirdi:
"(Ana muhalefet) İnsanımızı kamplara bölüp polisimize saldırarak sokaklarımızı terörize ederek yolsuzluklarını örtebileceklerini zannediyorlar."
Erdoğan, bu tür yöntemlerin toplumsal barışı zedelediğini ve suçlamaların gerçekleri örtmeye yetmeyeceğini vurguladı.
Açıklama, siyasi atmosferin gerildiği bir dönemde geldi ve tartışmaları yeniden alevlendirecek nitelikte.