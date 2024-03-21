Erdoğan Kilis’te konuştu: “Para desteleriyle kule yaparlar”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis’teki mitingde konuştu. CHP’nin “para sayma” görüntülerinden bahseden Erdoğan, konuşmasında “Onların para desteleriyle kule yapmaktan başka bir icraatları yok. Bu paraların nerden gelip nereye gittiği belli değil” şeklinde ifadelere yer verdi.

“Deprem ülkenin en önemli meselesi”

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen şehirlerden biri olan Kilis’te hayatını yitiren 33 kişiye rahmet dileyen Erdoğan, “Elimizi deprem bölgesinden hiç çekmedik” dedi. Depremin ülke için en önemli meselelerden biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, depremle ilgili konularda da muhalefeti eleştirmekten geri durmadı.

“Kilis’e kira yardımı için 72 milyon lira verdik”

Deprem sonrasında Kilis’teki depremzedelere kira yardımı için toplamda 72 milyon lira verdiklerini söyleyen Erdoğan, Kilis’e 500 milyon kaynak aktarıldığını da ifade etti.

Kilis’teki AKPli adaylar için destek isteyen Cumhurbaşkanı, kadınlardan ve gençlerden destek için kapı kapı dolaşmalarını istedi.