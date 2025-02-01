Erdoğan, Manisa'da Hızlı Tren Projesi ve Yatırımları Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manisa'yı Hızlı Tren ile Tanıştıracağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında şehrin hızlı trenle buluşacağını açıkladı. Erdoğan, projeye dair, "Yapımına süratle devam ettiğimiz hattı inşallah 2027 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Manisa'ya Yapılan Yatırımlar

Erdoğan, Manisa'ya son 22 yılda 560 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını belirterek, çeşitli alanlarda yapılan önemli yatırımları sıraladı. Eğitimde 31 milyar lira, sağlıkta 18 milyar lira ve ulaştırmada 110 milyar lira yatırıldığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye genelinde 187 spor tesisi kazandırıldığını ve toplamda 29 hastane inşa edildiğini belirtti.

Ulaşımda Önemli Projeler

Erdoğan, Manisa'da bölünmüş yol mesafesini 628 kilometreye çıkardıklarını, bu yolların güvenli ve konforlu hale getirildiğini aktardı. Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresinin 15 dakikaya düştüğünü hatırlatan Erdoğan, 13 ayrı karayolu projesinin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Demiryollarında Modernizasyon

Erdoğan, demiryolu alanında ise mevcut 349 kilometre konvansiyonel hattın yenilendiğini, ayrıca Akhisar'a yeni bir gar binası inşa edildiğini belirtti. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı tamamlandığında seyahat süresinin önemli ölçüde kısalacağını kaydetti.

Yeni Yatırımlar ve Projeler

Manisa için planlanan 34 baraj ve 78 sulama tesisi gibi projelerle birlikte, yeni organize sanayi bölgeleri ve teknoparklar gibi yatırımlarla istihdamın artırılacağına da vurgu yapıldı. Erdoğan, 58.700 kişilik yeni istihdam sağlandığını ve bu yatırımların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Parti Kongresi Coşku ile Geçti

Kongre, Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslü bir ortamda gerçekleşti. Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongreye birçok üst düzey partisinin temsilcisi katıldı.