Erdoğan: Muhalefetten Kentsel Dönüşüm İçin Destek Bekliyoruz

Erdoğan, Muhalefeten Beklentilerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin yerel yönetimlerde reklama ayırdıkları zamanı, kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına yönlendirmelerini istedi. Erdoğan, bu konuda verilen desteğin, ulusal çabalara önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Kentsel Dönüşüm ve Deprem Hazırlığı Öncelikli

Erdoğan, konuşmasında, muhalefetin çabalarını kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık konularına yönlendirmesinin Türkiye'nin güvenliği ve geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu doğrultuda, partilerin işbirliği yapmasının şart olduğunu ifade etti.