Erdoğan: Türkiye Büyük Bir Dönüşümün Eşiğinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Türkiye'nin ekonomik atılımlarını ve hedeflerini anlattı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:47
Erdoğan: Türkiye Büyük Bir Dönüşümün Eşiğinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir dönüşümün ve heyecan verici bir ekonomik atılımın eşiğinde olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu sürecin, bölgemizdeki gelişmeler ile kolaylaşacağını ve hız kazanacağını belirtti.

Kongreyi Değerlendirdi

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Erdoğan, kongrenin partilerine, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Ayrıca son 22 yılda gerçekleştirilen devasa yatırımlardan ilham ve cesaret aldıklarını vurgulayarak, "Milletimize olan minnet borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla icraat yaparak ödemenin gayretindeyiz," dedi.

Son 22 Yılda Elde Edilen Başarılar

Erdoğan, son 22 yılda eğitimden sağlığa birçok alanda elde edilen başarılara değinerek, eğitim kurumları ve sağlık hizmetlerinde yapılan artırımları şu şekilde sıraladı:

  • Derslik sayısı: 343 binden 622 bine
  • Üniversite sayısı: 76'dan 208'e
  • Hastane yatak sayısı: 164 binden 271 bine
  • Bölünmüş yol mesafesi: 6 bin 101 kilometreden 29 bin 730 kilometreye

Ekonomik Veriler ve Hedefler

Erdoğan, Türkiye'nin 2023 itibarıyla kişi başına gelirini 3 bin 600 dolardan 13 bin 243 dolara yükselttiğini, bununla birlikte dünya ekonomisinde 11. sıraya yerleştiğini belirtti. Öte yandan, sanayide katma değer üretimini 95 milyar dolardan 320 milyar dolara taşıdıkları bilgisini paylaştı.

Uluslararası Yatırımlar ve Ekonomi

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 2002'den 2023'e kadar toplam 272 milyar dolar uluslararası yatırım çektiğini vurguladı. Ayrıca yeni ekonomi politikalarının etkileriyle Merkez Bankası rezervlerinin 173 milyar dolara ulaştığını belirtti.

İstihdam ve Enflasyon Üzerine Açıklamalar

Son bir yılda 1,1 milyon ilave istihdam sağlandığını ifade eden Erdoğan, işsizlik oranının yüzde 8,5 seviyesine indiğini belirtti. Enflasyonda düşüşün hızlanacağını ve bunun alım gücünü artıracağını söyledi.

Gelecek Vizyonu

Erdoğan, Türkiye'nin gelecekte daha fazla yatırım, üretim ve ihracata odaklanarak, büyüme hedeflerini gerçekleştireceğini belirtti. Milletin desteğiyle daha büyük hizmetlere imza atacaklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '8. Olağan Büyük Kongremizi Başarıyla Tamamladık'
2
Trabzonspor-Gaziantep FK Maçında Kar Yağışı Etkili Oluyor
3
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Vizyonunu Paylaştı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Oyunu Kullandı
6
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Yollarında Tır Geçişi Yeniden Başladı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hizmet Mücadelesi Vurgusu

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi