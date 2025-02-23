Erdoğan: Türkiye Büyük Bir Dönüşümün Eşiğinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir dönüşümün ve heyecan verici bir ekonomik atılımın eşiğinde olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu sürecin, bölgemizdeki gelişmeler ile kolaylaşacağını ve hız kazanacağını belirtti.

Kongreyi Değerlendirdi

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Erdoğan, kongrenin partilerine, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Ayrıca son 22 yılda gerçekleştirilen devasa yatırımlardan ilham ve cesaret aldıklarını vurgulayarak, "Milletimize olan minnet borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla icraat yaparak ödemenin gayretindeyiz," dedi.

Son 22 Yılda Elde Edilen Başarılar

Erdoğan, son 22 yılda eğitimden sağlığa birçok alanda elde edilen başarılara değinerek, eğitim kurumları ve sağlık hizmetlerinde yapılan artırımları şu şekilde sıraladı:

Derslik sayısı: 343 binden 622 bine

Üniversite sayısı: 76'dan 208'e

Hastane yatak sayısı: 164 binden 271 bine

Bölünmüş yol mesafesi: 6 bin 101 kilometreden 29 bin 730 kilometreye

Ekonomik Veriler ve Hedefler

Erdoğan, Türkiye'nin 2023 itibarıyla kişi başına gelirini 3 bin 600 dolardan 13 bin 243 dolara yükselttiğini, bununla birlikte dünya ekonomisinde 11. sıraya yerleştiğini belirtti. Öte yandan, sanayide katma değer üretimini 95 milyar dolardan 320 milyar dolara taşıdıkları bilgisini paylaştı.

Uluslararası Yatırımlar ve Ekonomi

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 2002'den 2023'e kadar toplam 272 milyar dolar uluslararası yatırım çektiğini vurguladı. Ayrıca yeni ekonomi politikalarının etkileriyle Merkez Bankası rezervlerinin 173 milyar dolara ulaştığını belirtti.

İstihdam ve Enflasyon Üzerine Açıklamalar

Son bir yılda 1,1 milyon ilave istihdam sağlandığını ifade eden Erdoğan, işsizlik oranının yüzde 8,5 seviyesine indiğini belirtti. Enflasyonda düşüşün hızlanacağını ve bunun alım gücünü artıracağını söyledi.

Gelecek Vizyonu

Erdoğan, Türkiye'nin gelecekte daha fazla yatırım, üretim ve ihracata odaklanarak, büyüme hedeflerini gerçekleştireceğini belirtti. Milletin desteğiyle daha büyük hizmetlere imza atacaklarını ifade etti.