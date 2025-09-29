Erdoğan: Yolsuzluk Soruşturmalarından Köşeye Sıkışan Netanyahu Koltuğunu Korumak İçin Dünyayı Ateşe Sürüklüyor

Açıklamanın Özeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Yolsuzluk soruşturmalarından iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor"

Erdoğan'ın bu sözleri, Netanyahu üzerinde yoğunlaşan iç siyasi baskıya ve bunun bölge ile dünya açısından taşıdığı risklere dikkat çekiyor.

Yetkilinin ifadelerinde öne çıkan nokta, söz konusu iddiaların sadece yerel değil küresel sonuçları olduğuna dair vurgudur.