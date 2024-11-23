Ersin Aka'nın Ölümü: Edirne'de 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, Edirne'de 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin kente geldiğini tespit etti. Kent merkezi ve çevresindeki ilçelerde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli başarılı bir şekilde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sonrasında, şüpheliler Tekirdağ'a götürülmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Olayla İlgili Bilgiler

Olay, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde meydana geldi. Maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının gerçekleştiği bölgede yaklaşık 25 boş kovan tespit edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Edirne'de 13 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Edirne'de 13 kişi gözaltına alındı.