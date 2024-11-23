DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.409.471,08 0,43%

Ersin Aka'nın Ölümü: Edirne'de 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın öldürülmesiyle ilgili Edirne'de 13 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 08:58
Ersin Aka'nın Ölümü: Edirne'de 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, Edirne'de 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin kente geldiğini tespit etti. Kent merkezi ve çevresindeki ilçelerde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli başarılı bir şekilde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sonrasında, şüpheliler Tekirdağ'a götürülmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Olayla İlgili Bilgiler

Olay, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde meydana geldi. Maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının gerçekleştiği bölgede yaklaşık 25 boş kovan tespit edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Edirne'de 13 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Edirne'de 13 kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
23 Kasım 2024: Bugünün Öne Çıkan Etkinlikleri ve Gelişmeleri
2
Ersin Aka'nın Ölümü: Edirne'de 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
3
İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Deniz Ulaşımını Aksattı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası STK Fuarı ve Öğretmenler Günü Etkinliklerine Katılacak
5
Bursa'da Kuvvetli Fırtına Otobüs Durağı ve Atık Toplama Kabinini Devirdi
6
İsrail Basını: Gazze ve Lübnan'da En Az 6 Asker İntihar Etti
7
Kocaeli'de Yangın: 74 Yaşındaki Kadın Dumandan Etkilendi

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak