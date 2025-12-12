DOLAR
Erzincan'da Kar ve Tipi: İki Ana Yol Trafiğe Kapandı

Erzincan’da yoğun kar ve tipi nedeniyle Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane yolları trafiğe kapatıldı; çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 08:40
Gece başlayan yoğun karla birlikte geçitlerde ulaşım durdu

Erzincan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, rüzgârın etkisiyle yoğun tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yolları araç trafiğine kapatıldı.

Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde yaşanan olumsuz hava koşulları, özellikle Sakaltutan Geçidi'nde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Kontrol noktalarında görev yapan polis ekipleri, sürücülerin güvenliği için geçişlere izin vermiyor.

Karayolları ekipleri geçitlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Ekiplerin Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmetli geçitlerindeki çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Erzincan-Refahiye Karayolu Sakaltutan mevkiinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

