Erzincan'da Otobüs Şoförüne Saldıran Şahıs Jandarma Personeli Değil

Erzincan'da yol verme tartışmasında otobüs şoförüne saldıran kişinin jandarma personeli olmadığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 00:26
Erzincan'da Otobüs Şoförüne Saldıran Şahıs Jandarma Personeli Değil

Erzincan'da Trafik Tartışması Sonrası Saldırı

Jandarma Genel Komutanlığı, Erzincan'da meydana gelen otobüs şoförüne yönelik saldırı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. 1 Mart tarihinde gerçekleşen olayda, bir şahıs yol verme tartışması sonrası otobüsün önünü keserek, kendisini jandarma personeli olarak tanıttı ve şoföre sözlü ve fiili saldırıda bulundu.

Saldırganın Kimliği Nedir?

Yapılan açıklamada, saldırganın jandarma personeli olmadığı tespit edilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı, olaya ilişkin adli tahkikata başlandığını belirtmiş, olayın detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştır.

Bu tür davranışların, kamu düzenine zarar verdiğinin altı çizen komutanlık, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştıklarında resmi yetkililere başvurmalarını önerdi. Olay, toplumda büyük bir rahatsızlığa neden olmuş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Zanlı Tutuklandı
2
Haltbakk Bunkers'dan Şok Karar: Amerikan Gemilerine Yakıt İkmali Yok
3
Çorum'da Polisten Kaçan İki Şüpheli Yakalandı
4
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan'dan Öğrencilere İftar
5
Ukrayna, İngiltere ile Silah Üretimi İçin Kredi Anlaşması İmzaladı
6
Hatay'da Kazara Tüfekle Kendini Yaralayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
7
Erzincan'da Otobüs Şoförüne Saldıran Şahıs Jandarma Personeli Değil

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı