Erzincan'da Otobüs Şoförüne Saldıran Şahıs Jandarma Personeli Değil

Erzincan'da Trafik Tartışması Sonrası Saldırı

Jandarma Genel Komutanlığı, Erzincan'da meydana gelen otobüs şoförüne yönelik saldırı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. 1 Mart tarihinde gerçekleşen olayda, bir şahıs yol verme tartışması sonrası otobüsün önünü keserek, kendisini jandarma personeli olarak tanıttı ve şoföre sözlü ve fiili saldırıda bulundu.

Saldırganın Kimliği Nedir?

Yapılan açıklamada, saldırganın jandarma personeli olmadığı tespit edilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı, olaya ilişkin adli tahkikata başlandığını belirtmiş, olayın detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştır.

Bu tür davranışların, kamu düzenine zarar verdiğinin altı çizen komutanlık, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştıklarında resmi yetkililere başvurmalarını önerdi. Olay, toplumda büyük bir rahatsızlığa neden olmuş durumda.