Erzurum'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücü Ahmet Şerif Kartal yönetimindeki 25 FV 316 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve devrildi.

Olayın ardından, çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Oltu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.