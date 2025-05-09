Erzurum'da Doğu Cephesi Tarihi Alanları Koruma Çalışmaları Başladı

Doğu Cephesi'nin Tarihine Sahip Çıkılıyor

Doğu Cephesi'nin tarihsel mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı", Erzurum'da önemli bir başlangıç yapıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir liderliğindeki heyet, kente gelerek tabyaları ziyaret etti ve bölgenin turizme kazandırılması için analizlerde bulundu.

Osmanlı-Rus Savaşları'na Ev Sahipliği Yapan Tabyalar Gezildi

Heyet, Tortum yolu üzerindeki Tafta Tabyası’nı gezerek tarihi alanların korunması için yapılması gerekenleri inceledi. Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çanakkale ve Erzurum, vatanın müdafaasında çok kıymetli yerlerdir" diyerek bu toprakların önemine dikkat çekti.

Kahramanlıkların Unutulmaması Gerekiyor

Kaşdemir, topraklar altında kefensiz yatan binlerce Mehmetçik'in hatıralarının yüksek olduğunu vurguladı. "Bu toprakların vatan yapılma sürecindeki kahramanlıklarını gelecek kuşaklara aktarma iradesi ortaya çıkmıştır. Eğer halk bu projeyi sahiplenirse, Erzurum da bir Çanakkale haline gelebilir" şeklinde ifadelerde bulundu.

Gelecek Nesiller İçin Sürdürülebilir Projeler

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Vali Mustafa Çiftçi'nin liderliğinde çalışmalara başladıklarını ve tabyaların nasıl daha iyi korunacağı hakkında akademisyenlerle tartıştıklarını belirtti. Ürkmez, buraların sadece birer mekan olmaktan çıkıp, canlı birer tarih alanı haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Proje İle Tabyalar Yaşatılacak

ETÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ise, 23 tabya ve diğer şehitliklerin değerlendirileceği bir proje başlatıldığını duyurdu. Küçükuğurlu, "Bu mekanlar, tarihsel sorumluluğumuzdur. Eğer biz bu tabyaları korumazsak, kaybedilince sorumluluğu üstlenmek zorunda kalacağız" dedi.

Sonuç olarak, Erzurum'daki bu adımlar, tarihsel alanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla büyük bir fırsat sunuyor. Çanakkale'deki mirasın bu topraklarda nasıl yaşatılacağına dair önemli projelerle, kahramanlık hikayeleri yaşatılacak.

Doğu Cephesi'nin tarihsel mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı"na katılmak üzere Erzurum'a gelen akademisyenlerinde yer aldığı heyet, kentteki tabyaları gezerek yapılması gerekenleri yerinde analiz etti.

Doğu Cephesi'nin tarihsel mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı"na katılmak üzere Erzurum'a gelen akademisyenlerinde yer aldığı heyet, kentteki tabyaları gezerek yapılması gerekenleri yerinde analiz etti.