Erzurum'da Dünya Kooperatifçilik Günü: 'Kooperatifte Kadın Gücü' Buluşması

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Kooperatifte Kadın Gücü' programında 20 kadın kooperatifi stant açtı, sergiyle kadın emeği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:23
Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında Erzurum’da düzenlenen 'Kooperatifte Kadın Gücü' programı, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa akademisyenler, 20 kadın kooperatifi, kooperatif temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar ve Açılış

Etkinliğe ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz da iştirak etti. Açılışta yapılan konuşmalarda, kooperatifçiliğin kadın istihdamına ve yerel kalkınmaya katkısına dikkat çekildi.

Stantlar ve Sergi

Program kapsamında kadın kooperatifleri el sanatları ve yöresel yemeklerin yer aldığı stantlar açtı. Stantlarda kadınların el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve kooperatiflerin üretim süreçleri hakkında bilgi verildi.

Etkinlik çerçevesinde kadına yönelik konuları işleyen resim sergisinin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Sergide kadın emeğini, üretimi ve toplumsal dayanışmayı konu alan eserler yer aldı.

Temsilciler ve Kurumların Vurguları

Açılışın ardından söz alan kadın kooperatif temsilcileri, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, kooperatifçiliğin istihdama sağladığı katkıyı ve kadın emeğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kadın emeğinin kooperatifçilik yoluyla desteklenmesinin toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Aykut, kadın kooperatiflerinin üretimden istihdama, dayanışmadan yerel kalkınmaya kadar birçok alanda önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Hasan Aykut ayrıca, programa ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesine ve akademik katkı sunan hemşirelik camiasına teşekkür ederek, üniversite-kamu iş birliğinin kadın odaklı sosyal projelerde değerli sonuçlar doğurduğunu dile getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarını desteklemeyi temel bir sorumluluk olarak gördüklerini yineledi.

Kapanış

Programa katkı sunan kurumlar, hemşirelik fakültesi, kadın kooperatifleri ve tüm paydaşlara teşekkür eden yetkililerin konuşmalarının ardından etkinlik, stant ve sergi ziyaretleriyle sona erdi.

