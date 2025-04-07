DOLAR
38 0,03%
EURO
41,59 -0,36%
ALTIN
3.649,79 -0,17%
BITCOIN
3.003.639,37 -0,19%

Erzurum'da Kazada 8 Kişi Yaralandı: Kamyon 6 Araca Çarptı

Erzurum'da bir kargo kamyonunun 6 araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı, yaralılardan biri ağır durumda.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 23:48
Erzurum'da Kazada 8 Kişi Yaralandı: Kamyon 6 Araca Çarptı

Erzurum'da Feci Kaza: 8 Yaralı

Erzurum'da, kargo firmasına ait bir kamyonun 6 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Üniversitesi Kavşağı’nda yaşandı.

Yardımcı sürücü Taner Budak yönetimindeki 25 LV 948 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarparak duramadan yola devam etti. Kaza sonrası, 600 metre ilerideki Kazım Karabekir Stadı girişindeki trafik ışıklarında bekleyen 2 araca daha çarptı ve nihayetinde kaldırıma çıktı.

Kazanın hemen ardından durumu bildiren vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve belediye ekibi sevk edildi. Yaralılar arasında kamyon sürücüsü Taner Budak ile Oğuzhan B, Ahmet K, Abdülbaki G, Ali D, Cihad Han A, Murat G. ve Burak D. bulunmaktaydı.

Yaralılar, hızlı bir şekilde Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Bakırköy'de Silahlı Çatışma: İki Şüpheli Vurularak Yakalandı
2
Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru
3
Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Bulundu: 2,600 Hap Ele Geçirildi
4
ABD Yargıcından Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Davasında Ek Delil Talebi
5
Merve Özbey, Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Konser Verdi
6
Hollanda'da 1600 Kişilik Sokak İftarı Coşkusu
7
MHP'den 8 Mart’a Özel Etkinlik: 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı