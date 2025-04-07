Erzurum'da Kazada 8 Kişi Yaralandı: Kamyon 6 Araca Çarptı

Erzurum'da Feci Kaza: 8 Yaralı

Erzurum'da, kargo firmasına ait bir kamyonun 6 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Üniversitesi Kavşağı’nda yaşandı.

Yardımcı sürücü Taner Budak yönetimindeki 25 LV 948 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarparak duramadan yola devam etti. Kaza sonrası, 600 metre ilerideki Kazım Karabekir Stadı girişindeki trafik ışıklarında bekleyen 2 araca daha çarptı ve nihayetinde kaldırıma çıktı.

Kazanın hemen ardından durumu bildiren vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, sağlık ve belediye ekibi sevk edildi. Yaralılar arasında kamyon sürücüsü Taner Budak ile Oğuzhan B, Ahmet K, Abdülbaki G, Ali D, Cihad Han A, Murat G. ve Burak D. bulunmaktaydı.

Yaralılar, hızlı bir şekilde Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.