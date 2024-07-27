Erzurum'da Mantar Zehirlenmesi: 12 Kişi Tedavi Altında

Erzurum'da Mantar Zehirlenmesi Vakaları Artış Gösterdi

Erzurum'da sokak satıcısından alınan mantarın ardından 12 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan farklı ailelerden 9'u kadın 12 kişi, doğadan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı ve tedavi için Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Kritik Durumda Takip Altında

Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Mevlana Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımda 12 hastayı mantar zehirlenmesi açısından takip ediyoruz. Şu anda böbrek ya da karaciğer yetmezliği yaşayan hastamız yok, fakat her şey kontrol altında değil. Geçmiş haftalarda artan yağışlarla birlikte mantar zehirlenmesi vakaları ciddi bir artış gösterdi," dedi.

Bilinçsiz Tüketim Tehlikesi

Dr. Gül, mantar alırken dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Toplama mantarlar, 96 saat sonra bile çok hızlı bir karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Tüketilen mantarların güvenliği son derece önemlidir. Lütfen denetimden geçmemiş ve üzerinde tarih olmayan mantarları tüketmeyin."

Mantarın Zararları ve Hasta Hikayeleri

12 hastadan birisi olan 67 yaşındaki emekli öğretmen Fevzi Aydemir, mantarı yedikten birkaç saat sonra ailesiyle birlikte ağrı hissettiklerini belirtti. Aydemir, "Bir marketin yanında mantar satılıyordu, alıp denemek istedik ama ardından ciddi rahatsızlandık," diyerek yaşadığı durumu anlattı.

Aydemir, diğer zehirlenenlerin de kendileriyle aynı yerden mantar aldığını ifade ederek, "Halkımıza tavsiyem, mantar alırken çok dikkatli olunsun, sokaktan mantar almayın. Bu olaydan sonra bir daha asla mantar tüketmeyeceğim," diye ekledi.

Dr. Gül ayrıca, mantar zehirlenmesi vakalarının ciddiyetine dikkat çekerek, "Mantar zehirlenmesi belirtileri gösteren herkesin acil olarak sağlık kurumlarına başvurması gerekir," şeklinde uyarıda bulundu.

Erzurum'da doğadan toplanan mantardan zehirlenen 12 kişi, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi altına alındı. Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mevlana Gül (solda) hastaların kontrollerini gerçekleştirdi.

Erzurum'da doğadan toplanan mantardan zehirlenen 12 kişi, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi altına alındı. Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mevlana Gül (solda) hastaların kontrollerini gerçekleştirdi.

Erzurum'da doğadan toplanan mantardan zehirlenen 12 kişi, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi altına alındı. Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mevlana Gül (solda) hastaların kontrollerini gerçekleştirdi.

Erzurum'da doğadan toplanan mantardan zehirlenen 12 kişi, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi altına alındı. Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mevlana Gül (solda) hastaların kontrollerini gerçekleştirdi.