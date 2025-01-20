Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da 153 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Olumsuz Hava Koşulları Ulaşımı Etkiledi

Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da etkili olan olumsuz hava koşulları,153 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Özellikle Erzurum'da kar ve tipi yüzünden kırsaldaki 83 mahalle ile iletişim sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Mücadelesi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havanın etkisiyle daha fazla kapanma yaşanmaması adına tüm birimler seferber olmuş durumda.

Diğer Bölgelerdeki Durum

Ardahan'da 68 köy yolu, Iğdır'da ise 2 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında da karla mücadele çalışmaları başlatarak ulaşımın sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor.

Vatandaşların güvenliği için yapılan bu çalışmalara hızlı bir şekilde devam edileceği bildiriliyor.