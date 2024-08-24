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Esenyurt'ta Güvenlik Denetimi: 9 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'taki asayiş denetiminde 9 kişi yakalanırken, 3 ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 00:41
Esenyurt'ta Güvenlik Denetimi: 9 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta Asayiş Denetimi Gerçekleştirildi

Esenyurt İlçesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan toplam 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde aynı zamanda 3 adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetime Emniyet Müdürü Özay Kayhan Koordinatörlük Yaptı

Uygulama, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın liderliğinde, Özel Harekat ve Önleyici Hizmetler şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirildi. İlçede, güvenlik sağlamak amacıyla Pınar Mahallesi’nde dört farklı noktada denetimler yapıldı.

Denetimlerin Detayları

65 personelin yer aldığı operasyonda, toplamda 897 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Ayrıca, 254 araç ile 85 motosikletin incelenmesi sağlandı. Yapılan denetimlerde, "silahlı yağma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin yanı sıra çeşitli suçlardan aranan toplamda 9 şüpheli ele geçirildi.

İdari Para Cezaları

Denetim sonucunda 11 araç sürücüsüne toplamda 82 bin 632 lira idari para cezası uygulandı. Bu uygulama, ilçe genelinde güvenliğin arttırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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