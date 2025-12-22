Esenyurt'ta Güvenlik Güçleniyor: İlk Karakol Ardıçlı'da

Projeyle amaç: hızlı ve etkin müdahale

Esenyurt Belediyesi, ilçede güvenlik altyapısını güçlendirme çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Ardıçlı Mahallesinde hayata geçirilen ilk karakol projesi, toplumsal olaylara ve acil durumlara hızlı ve etkin müdahale sağlamak amacıyla planlandı.

İnceleme ve yerel yetkililer

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ardıçlı Mahalle Muhtarı Mustafa Kalem ve ilçe protokolü ile birlikte yapımı devam eden karakol binasında incelemelerde bulundu. Başkan Vekili Aksoy, çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Can Aksoy: ilçemizin güvenliğine önemli katkı sağlayacak. Karakolumuzu kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız.

Gelecek adımlar

Esenyurt Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yeni karakol projelerini hayata geçirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte halkın huzur ve güvenliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

