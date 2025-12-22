DOLAR
Leyla Mizrahi hayatını kaybetti: Cemal Özgörkey'in yeğeni

İş insanı Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi uykusunda vefat etti. 5 ay önce anne olan Mizrahi'nin cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:37
Leyla Mizrahi hayatını kaybetti: Cemal Özgörkey'in yeğeni

Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Cemal Özgörkey'in yeğeni, 5 ay önce anne olmuştu

İş insanı Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi, uykusunda hayatını kaybetti.

Cemal Özgörkey, Galatasaray Kulubü’nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden biridir.

Leyla Mizrahi, 5 ay önce anne olmuştu. Ailesi ve yakınları bu ani kayıp karşısında derin üzüntü yaşıyor.

Cenazesi öğle namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak.

İŞ İNSANI CEMAL ÖZGÖRKEY’İN YEĞENİ LEYLA MİZRAHİ, HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

