Leyla Mizrahi hayatını kaybetti
Cemal Özgörkey'in yeğeni, 5 ay önce anne olmuştu
İş insanı Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi, uykusunda hayatını kaybetti.
Cemal Özgörkey, Galatasaray Kulubü’nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden biridir.
Leyla Mizrahi, 5 ay önce anne olmuştu. Ailesi ve yakınları bu ani kayıp karşısında derin üzüntü yaşıyor.
Cenazesi öğle namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak.
