Esenyurt'ta Tartışma Kanlı Bitti: Koca, Eşini Boğarak Öldürdü

Esenyurt'ta Korkunç Olay

Esenyurt'ta tartışma sonrası eşini boğarak öldüren koca gözaltına alındı. Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Tartışma Sonrası Şiddet

İddialara göre, S.A. ve eşi Filiz A. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü. S.A., eşi Filiz A.'yı boğarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Panikle İhbar Yaptı

Tartışmanın ardından S.A., panikle polisi arayarak "eşimi boğarak öldürdüm" şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Filiz A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Koca Gözaltına Alındı

Olay sonrası S.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek detayları aydınlatmaya çalışıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.