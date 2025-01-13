Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye 3 Yıla Kadar Hapis Talebi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, halkı yanıltıcı bilgi yayma iddiasıyla yargılanıyor ve 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:52
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye 3 Yıla Kadar Hapis Talebi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye Hapis Cezası İstemi

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Mahruki ve avukatı katıldı; CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka gibi birçok izleyici de duruşmayı takip etti.

Mahkemede Gerilimli Anlar

Savcı, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle halk arasında endişe yaratma amacı güttüğünü öne sürdü. Mahruki ise, yalnızca görüşlerini ifade ettiğini belirterek beraat kararı istedi. 'Suriye'de yaşananların beni doğruladığını' söyleyen Mahruki, duruşmada uzman kişilerin dinlenilmesini talep etti.

Duruşma Ertelendi

Mahkeme hakimi, Mahruki'nin avukatına süre vererek duruşmayı 21 Şubat tarihine erteledi. Duruşmanın ardından Nazlıaka, Mahruki'nin can kurtarma mücadelesini vurgulayarak, onun suçlamalarının kendisini ve çevresindekileri üzdüğünü söyledi.

İddianame Sırlarını Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin sosyal medyada paylaştığı bilgilerle toplumda korku ve panik yaratmayı hedeflediği ifade ediliyor. Aleyhine yürütülen diğer bir soruşturma ise 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçunu kapsıyor.

Mahruki, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, mahkemeden beraat beklediklerini ve ceza talebine şaşırdıklarını dile getirdi. 'Paylaşımım basit bir sosyal medya paylaşımıdır ve üzerine aşırı anlam yüklemeyi anlamsız buluyorum' dedi.

Sosyal medyada "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla yargılanan eski Arama Kurtarma...

Sosyal medyada "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla yargılanan eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin (sol 2) 3 yıla kadar hapsi istendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka (sağ 2), basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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