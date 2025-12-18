ETÜ’de Uluslararası İnsani Yardım Ağları: Gençlik ve Etik

Erzurum Büyükşehir Belediyesi (EBB) koordinatörlüğünde Avrupa Birliği Erasmus+ programı doğrultusunda yürütülen "KA220: IMPACT HUB: AI-Powered Youth Participation Model for Inclusive Governance" projesi kapsamında düzenlenen "Uluslararası İnsani Yardım Ağları: Koordinasyon, Etik ve Gençlik" programı Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ETÜ ve EBB koordinasyonunda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Bilim ve Fikir Topluluğu’nun iş birliğiyle düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Tasnim Atatrah, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

EBB Genel Sekreteri Aynalı: Proje Gençlerin Liderlik Kapasitesini Güçlendirecek

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan EBB Genel Sekreteri Zafer Aynalı, gençlerin yerel ve küresel insani yardım süreçlerindeki rolüne değinerek: "Gençlerin üreteceği fikirlerin yerel uygulamalara dönüşmesi, gönüllülük ağlarının koordineli ilerlemesi ve kamu hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması için gerekli adımları atıyoruz. Bugün burada gençlerimizin bilgi, vicdan ve dayanışma ekseninde bir araya gelmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Etkinlik, gençlerin kriz anlarında doğru bilgiye ulaşma, güvenli iletişim kurma ve etik ilkeleri uygulama becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak. Bu süreç, aynı zamanda gençlerin liderlik kapasitelerini güçlendirecek ve onların toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirecek" diye konuştu.

Rektör Çakmak: Üniversitelerin Görevi İnsan Onurunu Koruyan Bir Kültür İnşa Etmektir

Üniversitenin insan hakları ve gençlik odaklı rolünün önemine dikkat çeken Rektör Çakmak ise: "Impact HUB projesi, öğrenci odaklı katılım modellerini güçlendirecek. Gençler, çeşitli etkinlikler aracılığıyla eylem planları geliştirecek, kurumlar arası koordinasyonu derinleştirecek ve insan hakları perspektifini somutlaştıracak. Üniversitelerin görevi yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda insan onurunu koruyan bir kültür inşa etmektir. Bugün gönlümüz, dünyanın farklı bölgelerinde zulme uğrayan kardeşlerimizledir; en hayırlı gün, bu zulümlerin son bulduğunu gördüğümüz gün olacaktır" ifadelerini kullandı.

DSÖ Türkiye Ofisi Başkanı Atatrah: Gençlerin Katkısı Geleceğin Etik Ve Profesyonel Liderliğine Yapılan Değerli Bir Yatırımdır

Programın onur konuğu DSÖ Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Tasnim Atatrah ise sağlık krizlerinde koordinasyon ve gençlerin rolünün önemine vurgu yaparak: "Türkiye’de yürüttüğümüz çalışmalar, insan hakları yaklaşımının somut sonuçlara dönüşmesinin güçlü bir örneğidir. Acil durum hazırlığı, ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kırılgan topluluklara hizmet sunumunun iyileştirilmesi gibi alanlarda desteğimizi sürdürüyoruz. Kaynakların ihtiyaç sahiplerine ulaşması, mahremiyetin korunması ve şeffaflığın sağlanması temel önceliklerimizdir. Bugünkü programda gençlerin farklı düşüncelerini, enerjisini ve bağlılığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Onların katkıları, geleceğin etik ve profesyonel liderliğine yapılan değerli bir yatırım sağlayacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenci grupları barınma, gıda, eğitim ve mülteci hakları gibi temel konuları kendi perspektiflerinden ele alarak hazırladıkları bildirgeleri katılımcılara sundu. Gençler, "bir obje, bir hak" başlığıyla hazırladıkları dijital fotoğraf sergisinde gündelik objeler aracılığıyla insan hakları hikayelerini aktardı. Ayrıca kampüs genelinde gerçekleştirilen video röportajlarda, öğrenciler insan haklarının özünü tek cümleyle nasıl ifade edebileceklerini paylaştı.

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri, DSÖ Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Tasnim Atatrah ile öğrenciler arasında gerçekleşen interaktif soru-cevap oturumu oldu. Gençler, sahadaki "zarar vermeme" ilkesi, kriz anında koordinasyon ve insani yardım kariyer yolları hakkında doğrudan sorular yöneltti. Etkinlik, teşekkür belgelerinin takdimi ve Dr. Atatrah’ın küresel deneyimlerini aktardığı özel atölye çalışmasıyla son buldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen hayır çarşısı itkinliğinden elde edilen gelir ise B.M. Dünya Gıda Programı’nın Gazze gıda yardım fonuna bağışlandı.

