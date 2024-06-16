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Eylem Tok ve oğlu ABD'de nasıl tutuklandı? İki suçlu da Türkiye'ye iade edilecek mi?

Oğuz Murat Aci'nin katili Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok ABD'de nasıl yakalandı? ABD iki suçluyu da Türkiye'ye iade edecek mi?

Yayın Tarihi: 16.06.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 16:44
Eylem Tok ve oğlu ABD'de nasıl tutuklandı? İki suçlu da Türkiye'ye iade edilecek mi?

İstanbul’da Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan ehliyetsiz ve 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, olayın ardından kaçtıkları ABD’de tam 106 gün sonra yakalandılar! 

İstanbul 7’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararı ve Interpol aracılığıyla verilen kırmızı bülten sonrası Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur yakalandı! Oğuz Murat Aci’ye çarpıp kaçtıktan sonra annesi Eylem Tok’un yanına giden ve Eylem Tok ile birlikte önce Mısır daha sonra ADB’ye kaçan Timur Cihantimur’un iadesi istendi. İade talebinde bulunan Adalet Bakanlığı’nın çalışmaları sonuç verirken, Eylem Tok ile oğlunun Miami’de olduğu bilgisi ulaştı. Bunun üzerine ABD Adalet Bakanlığı’nın da Tok ile Cihantimur’un Florida yetki alanında yakalanabileceği vurgulanırken Türk yetkililer harekete geçti. Florida üzerinden sahte pasaporta Küba’ya kaçabilecekleri uyarısında bulunulan Eylem Tok ve oğlu, Boston polisi taradındna yakalandı. 

Boston polisi tarafından gözaltına alınan Tok ile Cihantimur’un çıkarıldıkları mahkemede kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi. Ayrıca Adalet Bakanlığı, ikisinin de Türkiye’ye iadesini talep etti. Tutukluluklarının gözden geçirileceği duruşmanın 18 Haziran Salı günü Boston’da yer alan John Joseph Moakley Adliyesi'nde yapılacağı da öğrenildi. 

Pasaport süreleri dolacak! 

44 yaşındaki Eylem Tok’un suçluyu kayırma, Cihantimur’un da taksirle öldürme ve yaralama suçlarından Türkiye’ye iadesi talep edilirken başka detaylar da ortaya çıktı. Tok’un pasaport süresinin Kasım 2024’te dolacağı öğrenilirken, iade sürecinin uzaması durumunda seyahat belgesinin geçersiz olacağı aktarıldı. Bu durumda da iade edilmezse Tok’un sınır dışı edileceği belirtildi. 

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