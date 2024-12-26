Eylül 2024'te Türkiye'deki Önemli Gelişmeler

Eylül 2024 Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı önemli konuşmada, Filistin'i tanımayan devletlere çağrıda bulundu: "Bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum." Erdoğan'ın bu ifadeleri, Türkiye'nin uluslararası diplomasi sahnesindeki aktif rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan, eylül ayı Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğan bir olayla sarsmıştı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Sur ilçesinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili olarak 12 kişi tutuklandı ve soruşturma devam etmekte.

Öne Çıkan Gelişmeler

İşte eylülde medya gündeminde öne çıkan bazı önemli olaylar:

1 Eylül: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Bu görüşmede, Filistin topraklarındaki insanlık suçlarına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Bu görüşmede, Filistin topraklarındaki insanlık suçlarına dikkat çekildi. 4 Eylül: Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'yi ziyaret etti. Erdoğan, bölgesel barışın sağlanması için iş birliğinin önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'yi ziyaret etti. Erdoğan, bölgesel barışın sağlanması için iş birliğinin önemini vurguladı. 6 Eylül: İnsan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in Batı Şeria'daki protestoya müdahalesinde vurularak hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olayı kınadı ve aileye taziyelerini iletti.

İnsan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in Batı Şeria'daki protestoya müdahalesinde vurularak hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olayı kınadı ve aileye taziyelerini iletti. 9 Eylül: Diyarbakır'da Narin Güran'nın cenazesi toprağa verildi; bu olay Türkiye’nin birçok yerinde protestolara yol açtı.

Diyarbakır'da Narin Güran'nın cenazesi toprağa verildi; bu olay Türkiye’nin birçok yerinde protestolara yol açtı. 24 Eylül: Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine hitap ederek Filistin’in tanınması çağrısında bulundu.

Türkiye, eylül ayında sadece iç politikada değil, uluslararası arenada da önemli gelişmelere tanıklık etti. Siyasi olaylar, insan hakları ihlalleri ve uluslararası ilişkilerdeki gidişat bu ayın sonunda da etkisini sürdürmeye devam edecektir.