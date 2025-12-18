DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Fareler ve İnsanlar Yıldız Kenter Sahnesi'nde — Muğla'da Duygu Dolu Gösteri

John Steinbeck'in 'Fareler ve İnsanlar' uyarlaması, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sanat Tiyatrosu iş birliğiyle Yıldız Kenter Sahnesi'nde 550 izleyiciyle sahnelendi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:48
Fareler ve İnsanlar Yıldız Kenter Sahnesi'nde — Muğla'da Duygu Dolu Gösteri

Fareler ve İnsanlar Yıldız Kenter Sahnesi'nde

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sanat Tiyatrosu iş birliğiyle

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sanat Tiyatrosu iş birliğiyle hazırlanan 'Fareler ve İnsanlar' adlı tiyatro oyunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Dünya edebiyatının önemli yazarlarından John Steinbeck’in ölümsüz eserinden uyarlanan oyun, güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici sahne diliyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Toplumsal dayanışma, dostluk ve hayata tutunma mücadelesini konu alan eser, salonu dolduran sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen tiyatro gösterimi, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sanata ve sanatçılara verdiği desteğin önemli bir göstergesi oldu. 550 izleyici ile sahnelenen oyun sonunda izleyiciler, oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanında sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sanat, toplumları bir arada tutan en güçlü bağlardan biridir. Dünya edebiyatının önemli eserlerinden ‘Fareler ve İnsanlar’ı Muğlalı sanatseverlerle buluşturmak çok değerli. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanata destek vermeye, sanatın her dalını kentimizin her noktasına ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

"FARELER VE İNSANLAR" YILDIZ KENTER SAHNESİ’NDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

"FARELER VE İNSANLAR" YILDIZ KENTER SAHNESİ’NDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

"FARELER VE İNSANLAR" YILDIZ KENTER SAHNESİ’NDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
2
Eğirdir'de 2025: Bağımlılıkla Mücadele ve İntiharı Önlemede Kurumlar Güç Birliği
3
Peskov yalanladı: Türkiye'nin S-400'leri iade edeceği iddiası
4
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi
5
Iğdır'da 23 Yıl Hapisle Aranan S.G. Polis Operasyonuyla Yakalandı
6
Başçayır Ortaokulu'ndan 8.sınıflara Lise Tanıtım Gezisi
7
Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler