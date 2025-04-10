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Fethiye'de Yangın: 3 Motor Yat ve 1 Yelkenli Kullanılamaz Hale Geldi

Fethiye'de çıkan yangında 3 motor yat ve 1 yelkenli tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri 4 saatte yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:57
Fethiye'de Yangın: 3 Motor Yat ve 1 Yelkenli Kullanılamaz Hale Geldi

Fethiye'de Yangın Alarmı: 3 Motor Yat ve 1 Yelkenli Yok Oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yangında 3 motor yat ile 1 yelkenli tekne kullanılamaz hale geldi. Yangın, Karagözler Mahallesi'nde kıyıya bağlı bulunan bir motor yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Alevler kısa süre içinde çevredeki diğer teknelere de sıçradı. Yangın ihbarını alan yetkililer, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte 2 sahil güvenlik gemisi, 2 deniz polisi ve bir Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Yangın, yaklaşık 4 saatlik bir çabanın ardından kontrol altına alınabildi.

Yangından etkilenen tekneler, müdahale sonrası açığa çekilirken, olay sırasında 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangın sonrası soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 3 motor yat ile 1 yelkenli kullanılamaz hale...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 3 motor yat ile 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 3 motor yat ile 1 yelkenli kullanılamaz hale...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 3 motor yat ile 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi.

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