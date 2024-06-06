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FETÖ’ye yönelik ‘Kıskaç-19’ operasyonları sonucu 72 şüpheliye gözaltı

Son 4 gün içinde, 17 ilde birden FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen ‘Kıskaç-19’ operasyonları sonucunda, 72 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:59
FETÖ’ye yönelik ‘Kıskaç-19’ operasyonları sonucu 72 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmiş olan ‘Kıskaç-19’ operasyonları hakkında bilgi verdi. Yerlikaya’nın katarmış olduğu bilgilere göre operasyonlar, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere toplam 17 ilde gerçekleştirildi.

Terör örgütü FETÖ’nün askeri ve emniyet gizli yapılanması ile güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 72 şüpheli hakkında arama ve yakalama kararı çıkartıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ise 72 şüpheli yakalandı.

Öte yandan operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyale ve örgütle ilgili belgelere de el konuldu.

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