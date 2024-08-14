Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya Ziyaret Gerçekleştirdi

Filistin Devlet Başkanı Ankara'ya Gelişini Gerçekleştirdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşmak üzere Ankara'ya geldi. Abbas’ın ve beraberindeki heyetin bulunduğu uçak, Esenboğa Havalimanı’na saat 18.20’de indi.

Karşılama Töreni

Havalimanında, Abbas'ı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve birçok diğer yetkili karşıladı. Abbas’ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin ardından TBMM Genel Kurulu’na hitap etmesi bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi.