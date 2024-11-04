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Filistin, İsrail'in UNRWA Yasağını Uluslararası Topluma Anlattı

Filistin, İsrail'in UNRWA yasağına dair diplomatik misyonları bilgilendirdi, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 23:20
Filistin, İsrail'in UNRWA Yasağını Uluslararası Topluma Anlattı

Filistin, Diplomatları Bilgilendirdi

Filistin, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) üzerindeki yasağının tehlikeleri hakkında uluslararası temsilcileri bilgilendirdi.

Özel Oturum Ramallah'ta Gerçekleşti

Ramallah’taki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen özel oturuma 45'ten fazla ülke ve uluslararası örgütten büyükelçi, konsolos ve temsilci katıldı.

UNRWA'nın Önemi Vurgulandı

Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin, "UNRWA, farklı bölgelerde yaşayan 6 milyondan fazla Filistinli mülteci için hayati bir hizmet sunmaktadır. Bu ajansı zayıflatma girişimleri kabul edilemez ve yetkisini etkili bir şekilde kullanabilmesi için tam destek gereklidir" dedi.

Bölgesel İstikrar Tehlikede

Şahin, İsrail'in uygulamalarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ve uluslararası insani ilkeleri zedelediğini belirterek, diğer ülkelere çağrıda bulunarak "İsrail ile ilişkilerinizi gözden geçirin ve uluslararası yasalara uyum için baskı yapın" dedi.

Acil Destek Talebi

Şahin, destekçi ülkelere de "Filistin halkına verdikleri taahhütleri yerine getirin ve UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için eğitici bir acil finansman sağlayın" diyerek stratejik bir vurguda bulundu.

İsrail'in Yasa Tasarısı ve Sonrası

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ömer Avadallah, uluslararası toplumu İsrail'in Filistin halkına yönelik yaptığı eylemleri kabul etmeye ve bu konularda harekete geçmeye çağırdı. Avadallah, "İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik eylemleri, uluslararası toplumun acil müdahale etmesini gerektiriyor" dedi.

İsrail, 2,5 milyon Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayacak iki yasa tasarısını 28 Ekim'de Meclisten geçirdi. Bu tasarıların ardından UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini düzenleyen anlaşma iptal edildi.

Yeni yasalar, UNRWA'nın doğrudan ya da dolaylı olarak İsrail'in egemenlik alanında temsilcilik açmasını veya herhangi bir faaliyet yürütmesini yasaklıyor. Bu yasak kapsamındaki uygulamalar, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA ofisini ve Şufat'taki mülteci kampındaki hizmetleri doğrudan etkileyerek durdurulmasına sebep olacak.

Ancak, UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria'daki operasyonları olumsuz yönde etkilenmesi bekleniyor.

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