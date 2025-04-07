Filistin Kızılayı’ndan Uluslararası Soruşturma Çağrısı: Refah’taki Saldırı Savaş Suçu

Filistin Kızılayı’ndan Saldırıya Ulaşan Korkunç Detaylar

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kenti yakınlarında gerçekleşen ve ilk yardım ile sivil savunma çalışanlarına yönelik İsrail ordusunun saldırısını kınadı. Kızılay, bu saldırının bir savaş suçu olduğunu vurgulayarak, olayla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Ambulansa Yönelik Saldırı Kasten Gerçekleşti

Kızılay tarafından yapılan yazılı açıklamadaysa, Refah'taki saldırının tesadüfi veya bireysel bir hata sonucu gerçekleşmediği belirtildi. Açıklamada, Haşşaşin bölgesindeki yaralıları tahliye etmek amacıyla yola çıkan bir ambulansa ateş açılmasının ardından, tüm güvenlik protokollerine uyulmasına rağmen Kızılay ile Sivil Savunma ekiplerini taşıyan araçların doğrudan hedef alındığı ifade edildi. Tam teşekküllü bir ambulansa dahi ateş açıldığı bilgisi de paylaşıldı.

“Kırmızı Bölge” Sınıflandırması ve Elde Edilen Veriler

Açıklamada, saldırı sırasında “kırmızı bölge” olarak sınıflandırılmadığı vurgulandı; bu kapsamda bölgeye giriş için koordinasyona ihtiyaç duymadıklarını ve o alanda İsrail askeri araçlarının bulunmadığını ifade ettiler. İsrail’in saldırı sonrası kurtarma ekiplerinin bölgeye girişine 5 gün sonra izin verdiği belirtildi. 30 Mart’ta 'insanlık onuruna yakışmayacak' şekilde toplu bir gömme olayı yaşandığı aktarıldı.

Uluslararası Kuruluşlardan Tepki ve İki Tarafın Açıklamaları

Kızılay, ambulansların imha edilmesi ve sağlık görevlilerinin kasten öldürülmesinin savaş suçu olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili bağımsız uluslararası bir soruşturma başlatılmasını talep etti. Refah'taki saldırının ardından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, 4 ambulansın saldırıda kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Ordu Eylemlerini Savundu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 1 Nisan’da yaptığı açıklamada, ambulansın “uyarılara uymayan araç” olarak görüldüğünü belirterek saldırıyı savunmuş, bu araçların şüpheli bir şekilde İsraller birliklerine doğru ilerlediğini öne sürmüştü.

Olayla İlgili Yeni Gelişmeler

New York Times gazetesi, 5 Nisan’da yayınladığı videoda, saldırıda hayatını kaybeden bir sağlık görevlisinin taşıdığı ambulansın tepe lambalarının aktif olduğunu göstermişti. sağlık görevlisinin o anki korkularını aktararak, “Beni affet anne” dediği öğrenildi.