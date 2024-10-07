Filistin Yetkilisi Bergusi: İsrail Gerilimi Yaymak İstiyor

Filistinli Yetkili Mustafa Bergusi'nin Açıklamaları

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Bergusi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü işgal ve saldırı politikalarının amacının tansiyonu yükseltmek ve ateşi bölgeye yaymak olduğunu aktardı. Bergusi, yaptığı açıklamada, bölgede artan gerilimin tehlikeli bir hal aldığını vurguladı.

İsrail'in Etnik Temizlik Politikası

Bergusi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik etnik temizlik gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtti ve "İsrail, Lübnan'ı yok etme arzusuna da sahiptir. Bu saldırılar, sadece Filistin ve Lübnan ile sınırlı kalmayacak, tüm bölgeyi etkisi altına alacaktır." dedi.

Türkiye'nin Destekleyici Rolü

Bergusi, Türkiye'nin Filistin konusunda attığı adımları takdir ederek, "Türkiye halkının, geçmişten günümüze Filistin halkına olan desteğini çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin İsrail ile ekonomik ilişkilerini kesme kararı, bu bağlamda önemli bir adım olmuştur." şeklinde konuştu. Türkiye’nin, uluslararası kamuoyunu harekete geçirme çabalarını da övdü.

İnsan Hakları Aktivistlerine Yönelik Saldırılar

Özellikle Ayşenur Ezgi Eygi gibi insan hakları aktivistlerinin hedef alındığını belirten Bergusi, "İsrail, Ayşenur gibi aktivistleri Filistin halkıyla dayanışma içinde oldukları için hedef alıyor. Bu durumu, daha önce de yaşanan benzer vakalarla örneklendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Filistinli Çocukların Durumu

Bergusi, Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara değinerek, "Her çocuğun öldüğünü görmek yüreğimi parçalıyor. Filistin'de savaş nedeniyle ellerini veya ayaklarını kaybeden 1300’den fazla çocuk var." dedi. Filistinli çocukların güvenli bir geleceğe ulaşmaları için mücadele ettiklerini belirtti.

Her bireyin yaşadığı acıların toplum üzerinde derin etkiler bıraktığını vurgulayan Bergusi, "Bu nedenle Filistinli çocukların güvenli, mutlu ve emniyet içinde yaşayacağı bir geleceği sağlamak için çabalarımız devam edecektir." diyerek sözlerine son verdi.