Fırtınalı havalara 3 gün ara: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji uzmanları, Türkiye'de soğuk ve yağışlı havanın etkisini gösterdiğini ve 3 günlük bir mola verdikten sonra hafta sonunda tekrar başlayacağı belirtiliyor. Uzmanlar, Türkiye'de Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın sıcaklıkları 6-10 derece düşüreceğini ve kuzeybatı ve güneydoğuda kuvvetli yağışlar olacağını belirtti.

Fırtınalı havalara 3 gün ara: Sıcaklıklar artıyor
Yayın Tarihi:

Bu hafta ortasına dek Türkiye'nin batı, iç ve güney kesimleri güneşli ve ılık bir havanın keyfini çıkaracak. Sıcaklıklar 10°C'nin üzerine çıkacak. Ancak iç ve doğu bölgelerinde durum farklı olacak. Gündüzleri 7-8°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar, geceleri sıfırın altına düşecek ve ayaz yaşanacak.

Son günlerde fırtınalı havadan kurtulan bölgelerde yüksek basınç hakim olacak. Bu da rüzgarların hafiflemesi, havanın kirli ve sisli olması anlamına geliyor. Özellikle Ankara ve çevresinde sis yoğunluğu artacak. Eskişehir-Ankara-Bolu arasındaki yolculuklarda akşam saatleri ve sabah erken saatlerde görüş mesafesi çok düşecek. Bu nedenle şehirlerarası yollarda ve hava ulaşımında aksamalar olabilir. Sis ve pusun en şiddetli olduğu saatlere dikkat edelim.

Türkiye'nin genelinde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Bu hafta güneşin tadını çıkarabileceğiz. Ancak perşembeye kadar sürecek bu güzel hava, Kıyı Ege'de çarşamba günü bozulmaya başlayacak. Perşembe günü ise Akdeniz'den gelen yeni bir yağışlı sistem, özellikle Antalya başta olmak üzere bölgede şiddetli yağmurlara neden olacak. Bu durum hayatı olumsuz etkileyecek.

Yüksek basınçlı hava, haftanın çoğunda Türkiye'yi etkileyecek. Bu da büyük şehirlerde havanın kirli olması demek. Hava kirliliği, astım ve nefes darlığı gibi solunum hastalıklarını tetikleyebilir. Bu yüzden akşam saatlerinde dışarıda spor yapmak veya çok yorulmak iyi değil.

Hafta sonu ise Marmara bölgesi soğuk ve yağışlı havaya girecek. Bu hafta güneşli geçen 3 günün ardından kış geri dönecek.

Öne Çıkanlar
Kahvaltıda bu ikisini sakın birlikte tüketmeyin! Kahvaltıda bu ikisini sakın birlikte tüketmeyin!
İstanbul ve Ankara'da düşüş başladı! Olmaz denilen oldu İstanbul ve Ankara'da düşüş başladı! Olmaz denilen oldu
İhtiyaç sahiplerine 5000 TL devlet desteği! Tek şartı var İhtiyaç sahiplerine 5000 TL devlet desteği! Tek şartı var
Çok Okunanlar
Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Dağ gibi biriken borçları kapatmak için son şans! O tarihte başvurular kapanacak Dağ gibi biriken borçları kapatmak için son şans! O tarihte başvurular kapanacak Özlem Zengin’in Tepki Çeken Fotoğrafı ve Sözleri Gündemde Özlem Zengin’in Tepki Çeken Fotoğrafı ve Sözleri Gündemde Kira fiyatları geriliyor! İstanbul da dahil 3 ilde dikkat çeken düşüşler Kira fiyatları geriliyor! İstanbul da dahil 3 ilde dikkat çeken düşüşler Hudut Kartalları 46 kişiyi yakaladı: 3'ü FETÖ, 2'si PKK'lı çıktı Hudut Kartalları 46 kişiyi yakaladı: 3'ü FETÖ, 2'si PKK'lı çıktı Şehirler arası ulaşıma 2 dakika ayarı geliyor Şehirler arası ulaşıma 2 dakika ayarı geliyor