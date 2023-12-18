Fırtınalı havalara 3 gün ara: Sıcaklıklar artıyor

Bu hafta ortasına dek Türkiye'nin batı, iç ve güney kesimleri güneşli ve ılık bir havanın keyfini çıkaracak. Sıcaklıklar 10°C'nin üzerine çıkacak. Ancak iç ve doğu bölgelerinde durum farklı olacak. Gündüzleri 7-8°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar, geceleri sıfırın altına düşecek ve ayaz yaşanacak.

Son günlerde fırtınalı havadan kurtulan bölgelerde yüksek basınç hakim olacak. Bu da rüzgarların hafiflemesi, havanın kirli ve sisli olması anlamına geliyor. Özellikle Ankara ve çevresinde sis yoğunluğu artacak. Eskişehir-Ankara-Bolu arasındaki yolculuklarda akşam saatleri ve sabah erken saatlerde görüş mesafesi çok düşecek. Bu nedenle şehirlerarası yollarda ve hava ulaşımında aksamalar olabilir. Sis ve pusun en şiddetli olduğu saatlere dikkat edelim.

Türkiye'nin genelinde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Bu hafta güneşin tadını çıkarabileceğiz. Ancak perşembeye kadar sürecek bu güzel hava, Kıyı Ege'de çarşamba günü bozulmaya başlayacak. Perşembe günü ise Akdeniz'den gelen yeni bir yağışlı sistem, özellikle Antalya başta olmak üzere bölgede şiddetli yağmurlara neden olacak. Bu durum hayatı olumsuz etkileyecek.

Yüksek basınçlı hava, haftanın çoğunda Türkiye'yi etkileyecek. Bu da büyük şehirlerde havanın kirli olması demek. Hava kirliliği, astım ve nefes darlığı gibi solunum hastalıklarını tetikleyebilir. Bu yüzden akşam saatlerinde dışarıda spor yapmak veya çok yorulmak iyi değil.

Hafta sonu ise Marmara bölgesi soğuk ve yağışlı havaya girecek. Bu hafta güneşli geçen 3 günün ardından kış geri dönecek.