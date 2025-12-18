Fıtık Masum Değil: Dr. Mehmet Uluşahin'den Kasık, Göbek ve Parastomal Uyarısı

KTÜ'lü Uzmandan Kritik Uyarı: 'Fıtık sanıldığı kadar masum değil'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uluşahin, toplumda sık görülen ancak sıklıkla hafife alınan karın duvarı ve kasık fıtıklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Fıtık nedir, neden oluşur?

Dr. Uluşahin, fıtığın karın duvarındaki zayıf bir noktadan iç organların dışarı doğru çıkmasıyla oluştuğunu ifade etti. Ağır kaldırma, kronik öksürük, kabızlık, gebelik, obezite ve önceki ameliyatlar fıtık gelişimini kolaylaştıran başlıca etkenler arasında sayıldı. Uluşahin, 'Zamanla büyüyen fıtıklar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir' uyarısında bulundu.

Kasık fıtıkları: Erkeklerde daha sık, risk yüzde 25'e kadar çıkıyor

Karın duvarı fıtıkları genel olarak ventral herni olarak adlandırılıyor; en sık karşılaşılan türün kasık fıtıkları olduğunu belirten Uluşahin, kasık fıtıklarının özellikle erkeklerde daha yaygın olduğuna dikkat çekti. Uluşahin'in aktardığına göre, 'Yaşam boyu görülme riski yüzde 25’e kadar çıkabilmektedir. Ayakta durmakla, öksürmekle ya da ıkınmakla belirginleşen şişlik, ilerleyen süreçte ağrıya ve hareket kısıtlılığına neden olabilir.'

Göbek ve insizyonel fıtıklar

Göbek fıtıklarının özellikle gebelik sonrası kadınlarda ve fazla kilolu bireylerde daha sık görüldüğünü söyleyen Uluşahin, ameliyat yeri (insizyonel) fıtıklarının ise daha önce karın ameliyatı geçiren hastalarda ortaya çıktığını belirtti. Bu tür fıtıkların büyüdükçe günlük yaşamı ciddi şekilde kısıtladığını, özellikle büyük ve kompleks insizyonel fıtıkların deneyimli merkezlerde tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Parastomal fıtıklar ve hasta yaşam kalitesi

Bağırsak torbası (ostomi) bulunan hastalarda görülen parastomal fıtıkların yalnızca estetik bir sorun olmadığını ifade eden Uluşahin, 'Torba kullanımında zorluk, cilt problemleri ve enfeksiyon riski gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor' dedi. Uluşahin ayrıca, tedavi edilmeyen fıtıklarda organ sıkışması, bağırsak tıkanması ve boğulmuş fıtık gibi hayati risk taşıyan tablolar gelişebileceğini belirterek, belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden genel cerrahi uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Tedavi: Modern cerrahi yöntemlerle güvenli sonuçlar

Dr. Uluşahin, günümüzde fıtık ameliyatlarının açık ve laparoskopik (kapalı) yöntemlerle başarıyla uygulandığını ve cerrahi yaklaşımın hastaya özel planlandığını açıkladı. 'Laparoskopik cerrahi; daha az ağrı, hızlı iyileşme ve kısa sürede günlük yaşama dönüş gibi önemli avantajlar sunmaktadır. Ancak bazı büyük ve kompleks fıtıklarda açık cerrahi hâlen güvenli bir seçenektir,' dedi.

Uluşahin, erken hareket ve doğru takibin iyileşme sürecini hızlandırdığını; planlı yapılan fıtık ameliyatlarının hem daha güvenli hem de daha konforlu olduğunu belirtti. Modern cerrahi teknikler sayesinde birçok hastanın aynı gün ya da ertesi gün taburcu edilebildiğini paylaştı.

Acil bulgular ve uyarılar

Fıtık şikayetleri hafifken doktora başvurmanın önemine değinen Uluşahin, ani ağrı, şişliğin sertleşmesi, yerine itilememesi, bulantı ve kusma gibi belirtilerin acil müdahale gerektirdiğini aktardı.

Son söz: Erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uluşahin sözlerini, 'Günümüzde fıtık ameliyatları son derece güvenlidir. Buna karşın fıtıkla uzun süre yaşamak ciddi riskler barındırır. Doğru bilgi, doğru zaman ve doğru tedavi hayat kurtarır' diyerek tamamladı.

Önemli: Fıtık belirtileri hissedildiğinde zaman kaybetmeden ilgili uzmanla görüşülmelidir.

