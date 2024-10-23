DOLAR
34,25 0,01%
EURO
36,99 0,05%
ALTIN
3.036,35 -0,4%
BITCOIN
2.279.376,6 1,48%

Fortuna Zafer'in 'Mesken' Filminin Galası Gerçekleşti

Fortuna Zafer'in yönetmenliğini üstlendiği 'Mesken' filminin galası Torun Center'da yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:26
Fortuna Zafer'in 'Mesken' Filminin Galası Gerçekleşti

'Mesken' Filmi Galası Yapıldı

Fortuna Zafer'in senarist ve yönetmenliğini üstlendiği 'Mesken' adlı psikolojik gerilim ve macera filmi, Torun Center'da gerçekleştirilen bir gala ile seyirciyle buluştu.

Çekim Detayları

Filmin çekimleri altı ülkede ve sekiz şehirde gerçekleştirildi. Yönetmen Zafer, filmin hikayesinin çoğunlukla Antalya'da geçtiğini belirterek, "Klasik korku filmlerinde olduğu gibi cin ve peri unsurları yok; biz tamamen farklı bir konsept sunuyoruz," dedi.

Filmin Konusu Üzerine

Zafer, filmin konusundan da kısaca bahsederek, "Çok detaylı bir macerayı, hem psikolojik gerilim hem de gizemi bir arada barındıran bir yapı oluşturduk. İnsanları şaşırtmayı umuyoruz. Yaklaşık 30 yıldır sektörün içindeyim ve bu film için on yıl boyunca notlar aldım," ifadelerini kullandı.

Filmdeki Performanslar

Filmin başrollerinde Yakup Konca ve Liana Bakirova yer alıyor. Bakirova, çok az Türkçe bilmesine rağmen senaryo sürecinde başarılı bir performans sergilemiş. Bunun yanı sıra, ABD ve İtalya'da çekimler de gerçekleştirilmiş. Zafer, Fransa'da Cannes Film Festivali sırasında kırmızı halıda sahne çektiklerini de ekledi.

Gala Etkinliği

Cadılar Bayramı konsepti ile düzenlenen gala, sinema dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleştirildi ve dans performansları ile renklendirildi.

Film Hakkında Kısa Bilgi

'Mesken', ünlü aktör Yakup'un, Rusya'dan Antalya'ya gelen ve Türkçe iletişim sorunları yaşayan Melanie ile tanışmasını konu alıyor. İkisinin birlikte yaşadığı sürpriz dolu hafta sonu, geçmişte yaşanan bir yangınla örtüşüyor ve her şey bu ıssız meskende başlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu
2
Boeing'in İletişim Uydusu Yörüngede Parçalandı
3
Saraybosna, National Geographic'in 2025'te Ziyaret Edilecek Yerler Arasında "Dünyanın En İyisi" Seçildi
4
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında İki BM Çalışanı Hayatını Kaybetti
5
Çorlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı