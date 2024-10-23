Fortuna Zafer'in 'Mesken' Filminin Galası Gerçekleşti

'Mesken' Filmi Galası Yapıldı

Fortuna Zafer'in senarist ve yönetmenliğini üstlendiği 'Mesken' adlı psikolojik gerilim ve macera filmi, Torun Center'da gerçekleştirilen bir gala ile seyirciyle buluştu.

Çekim Detayları

Filmin çekimleri altı ülkede ve sekiz şehirde gerçekleştirildi. Yönetmen Zafer, filmin hikayesinin çoğunlukla Antalya'da geçtiğini belirterek, "Klasik korku filmlerinde olduğu gibi cin ve peri unsurları yok; biz tamamen farklı bir konsept sunuyoruz," dedi.

Filmin Konusu Üzerine

Zafer, filmin konusundan da kısaca bahsederek, "Çok detaylı bir macerayı, hem psikolojik gerilim hem de gizemi bir arada barındıran bir yapı oluşturduk. İnsanları şaşırtmayı umuyoruz. Yaklaşık 30 yıldır sektörün içindeyim ve bu film için on yıl boyunca notlar aldım," ifadelerini kullandı.

Filmdeki Performanslar

Filmin başrollerinde Yakup Konca ve Liana Bakirova yer alıyor. Bakirova, çok az Türkçe bilmesine rağmen senaryo sürecinde başarılı bir performans sergilemiş. Bunun yanı sıra, ABD ve İtalya'da çekimler de gerçekleştirilmiş. Zafer, Fransa'da Cannes Film Festivali sırasında kırmızı halıda sahne çektiklerini de ekledi.

Gala Etkinliği

Cadılar Bayramı konsepti ile düzenlenen gala, sinema dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleştirildi ve dans performansları ile renklendirildi.

Film Hakkında Kısa Bilgi

'Mesken', ünlü aktör Yakup'un, Rusya'dan Antalya'ya gelen ve Türkçe iletişim sorunları yaşayan Melanie ile tanışmasını konu alıyor. İkisinin birlikte yaşadığı sürpriz dolu hafta sonu, geçmişte yaşanan bir yangınla örtüşüyor ve her şey bu ıssız meskende başlıyor.