Fransa'da Floriane Fırtınası Nedeniyle 19 Vilayete Turuncu Alarm

Fransa'yı Etkisi Altına Alan Floriane Fırtınası

Fransa'da, Floriane Fırtınası nedeniyle 19 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Atlantik kıyılarından gelen fırtınanın ülkenin kuzeyindeki Vendée vilayetinden başlayarak, başkent Paris de dahil olmak üzere Ile-de-France bölgesinde etkili olacağını bildirdi.

Turuncu Alarm Verilen Vilayetler

Fırtına sebebiyle aşağıdaki vilayetlerde turuncu alarm durumu ilan edilmiştir:

Maine-et-Loire

Indre-et-Loire

Sarthe

Loir-et-Cher

Loiret

Eure-et-Loir

Yvelines

Essonne

Val-d'Oise

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

Paris

Seine-et-Marne

Aisne

Marne

Meuse

Ardennes

Loire et Rhone

Fırtınanın Beklenen Etkileri

Fırtınanın saatteki hızının 110 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor. Floriane Fırtınası'nın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir.