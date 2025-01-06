Fransa'da Floriane Fırtınası Nedeniyle 19 Vilayete Turuncu Alarm

Fransa'yı Etkisi Altına Alan Floriane Fırtınası
Fransa'da, Floriane Fırtınası nedeniyle 19 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Atlantik kıyılarından gelen fırtınanın ülkenin kuzeyindeki Vendée vilayetinden başlayarak, başkent Paris de dahil olmak üzere Ile-de-France bölgesinde etkili olacağını bildirdi.
Turuncu Alarm Verilen Vilayetler
Fırtına sebebiyle aşağıdaki vilayetlerde turuncu alarm durumu ilan edilmiştir:
- Maine-et-Loire
- Indre-et-Loire
- Sarthe
- Loir-et-Cher
- Loiret
- Eure-et-Loir
- Yvelines
- Essonne
- Val-d'Oise
- Seine-Saint-Denis
- Val-de-Marne
- Hauts-de-Seine
- Paris
- Seine-et-Marne
- Aisne
- Marne
- Meuse
- Ardennes
- Loire et Rhone
Fırtınanın Beklenen Etkileri
Fırtınanın saatteki hızının 110 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor. Floriane Fırtınası'nın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir.