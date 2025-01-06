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Fransa'da Floriane Fırtınası Nedeniyle 19 Vilayete Turuncu Alarm

Fransa, Floriane Fırtınası nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm verildi. Fırtınanın etkisi akşam saatlerine kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:08
Fransa'da Floriane Fırtınası Nedeniyle 19 Vilayete Turuncu Alarm

Fransa'yı Etkisi Altına Alan Floriane Fırtınası

Fransa'da, Floriane Fırtınası nedeniyle 19 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Atlantik kıyılarından gelen fırtınanın ülkenin kuzeyindeki Vendée vilayetinden başlayarak, başkent Paris de dahil olmak üzere Ile-de-France bölgesinde etkili olacağını bildirdi.

Turuncu Alarm Verilen Vilayetler

Fırtına sebebiyle aşağıdaki vilayetlerde turuncu alarm durumu ilan edilmiştir:

  • Maine-et-Loire
  • Indre-et-Loire
  • Sarthe
  • Loir-et-Cher
  • Loiret
  • Eure-et-Loir
  • Yvelines
  • Essonne
  • Val-d'Oise
  • Seine-Saint-Denis
  • Val-de-Marne
  • Hauts-de-Seine
  • Paris
  • Seine-et-Marne
  • Aisne
  • Marne
  • Meuse
  • Ardennes
  • Loire et Rhone

Fırtınanın Beklenen Etkileri

Fırtınanın saatteki hızının 110 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor. Floriane Fırtınası'nın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir.

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