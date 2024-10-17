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Fransa'nın Enerji Güvenliği Üzerine Açıklamaları

Fransa, Rusya'nın enerji silahı kullanımına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Barrot, nükleer güvenliği vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 21:50
Fransa'nın Enerji Güvenliği Üzerine Açıklamaları

Fransa'dan Sert Açıklama

Fransa, Rusya-Ukrayna savaşında, Rusya'nın enerjiyi bir savaş aracı olarak kullanma girişimlerine karşı olduğunu ifade etti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Paris'te gerçekleşen bir konferansta bu durumu net bir şekilde dile getirdi.

Konferansa Dair Detaylar

Barrot, "Fransa'nın, Ukrayna'yı destekleyerek ve nükleer santrallerinin güvenliğini koruyarak, Rusya'nın enerjiyi savaş silahı olarak kullanma çabalarına karşı durduğunu" belirtti. Barrot, barış ve nükleer güvenliğin asla pazarlık konusu olamayacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, konferans, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Zafer Planı çerçevesinde düzenlendi ve bu yıl İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılan 176 devlet ve kuruluştan temsilciler davet edildi.

Zelenskiy'nin İfadeleri

Zelenskiy, devam eden savaşın sona ermesi için Batılı ülkelerin uzun menzilli silahların Rus askeri hedeflerine yönelik kullanımında kısıtlamaları kaldırması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte, Rus yetkililer, NATO'nun "nükleer bir güç ile savaşa" girmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

BM'den Endişe Açıklamaları

Birleşmiş Milletler yetkilileri ise Ukrayna ve Rusya'daki nükleer tesislerin çevresinde yaşanan olaylardan ve nükleer savaş söylemlerinin artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Zafer Planı Nedir?

Zelenskiy'nin Zafer Planı, Ukrayna'nın NATO'ya açıkça davet edilmesi ile caydırıcılık konularını içeren 5 ana madde ve 3 gizli ekten oluşuyor.

Ukrayna Barış Zirvesi

Ukrayna Barış Zirvesi, 16 Haziran'da İsviçre'de düzenlendi; zirveye Rusya'nın davet edilmemesi dikkat çekti. 90’dan fazla ülke ve kuruluşun katılımıyla gerçekleşen zirve, Bürgenstock Bildirisi'nin kabulüyle sona erdi. Bu bildiri, 80 ülke ve 4 kuruluş tarafından onaylandı.

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