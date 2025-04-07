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G7 Dışişleri Bakanları, Çin’in Tayvan Tatbikatlarından Endişeli

G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Çin’in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarından duydukları endişeyi dile getirdi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:18
G7 Dışişleri Bakanları, Çin’in Tayvan Tatbikatlarından Endişeli

ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikattan duyduğu endişeleri kamuoyuna duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, G7 dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Tayvan çevresindeki kapsamlı askeri tatbikatları başta olmak üzere, Çin'in provokatif eylemleri nedeniyle endişe duydukları" vurgulandı.

Açıklamada, bu tür "sık ve istikrarı bozan faaliyetlerin bölgede gerilimi artırarak küresel güvenlik ve refah için tehdit oluşturduğu" ifade edildi. G7 ülkeleri ve uluslararası toplum, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın korunması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Çin Ordusunun Tayvan Tatbikatları

Çin ordusu, 1 Nisan tarihinde Tayvan Adası'nın çevresinde kapsamlı bir askeri tatbikata başladığını açıkladı. Bu tatbikatın, Tayvan’ın bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı güçlere karşı "sert bir uyarı" ve "güçlü bir caydırıcı" rolü üstlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, Çin'in egemenliğini ve ulusal birliğini koruma amacı taşımaktadır.

Tayvan otoriteleri ise bu tatbikatı "akıl dışı provokasyon" olarak değerlendirerek, Çin’in eylemlerini kınamış ve tepki göstermiştir.

Çin, 3 Nisan tarihinde gerçekleştirilen askeri tatbikatlarının tamamlandığını bildirmiştir.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığı

Çin, kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan, 1949 yılından bu yana fiili bağımsızlık sürdürmektedir. ÇKP yönetimi, Tayvan üzerinde artan askeri baskısını sürdürürken, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanma ihtimalinin dışlanmadığını belirtmektedir.

Çin, Tayvan Boğazı'nı kendi kara suları olarak görmekte ve yabancı ülkelerin bölgedeki askeri varlığını istememektedir. Yabancı donanmaların bölgedeki faaliyetleri, ülkeler arasında gerilimi artırmaktadır.

Çin ordusu, 2022’de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan’ı ziyareti sonrasında, 2023 yılında dönemin Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD’ye yaptığı ziyaretlerin ardından ve 2024’de yeni lider Lai Ching-te'nin göreve başlamasıyla tatbikatlar düzenlemiştir. Bu tatbikatlara "Müşterek Kılıç" adı verilmiştir.

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